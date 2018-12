Vinicius Jr. foi o único ponto positivo no vexame do Real Madrid contra o CSKA

O brasileiro nunca deixou de tentar, e atingiu um número recorde de dribles nesta temporada

O Real Madrid sofreu a sua derrota mais elástica dentro do Bernabéu, nesta quarta-feira (12), considerando todas as competições europeias. Apesar de ter entrado em campo já garantido na liderança de seu grupo e classificado às oitavas de final da Champions League, o revés por 3 a 0 diante do eliminado CSKA foi mais um ponto baixo em uma temporada irregular (pra dizer o mínimo!). Mas houve um único ponto positivo: a exibição de Vinícius Júnior.

Titular pela primeira vez na Champions League, o brasileiro protagonizou cenas de pura habilidade e foi quem mais buscou o gol com a camisa merengue. Arriscou seis finalizações totais, número igualado apenas por Gareth Bale em jogo disputado na atual temporada.

11 - Vinícius Júnior ha intentado 11 regates ante el CSKA de Moscú (siete completados), más que cualquier jugador del Real Madrid en un partido esta temporada en todas las competiciones. Consuelo. pic.twitter.com/kiPnJb2EcY — OptaJose (@OptaJose) 12 de dezembro de 2018

Entretanto, nenhum outro companheiro de time alcança Vinícius Júnior em dribles. Na busca de encontrar espaços para vencer a linha de cinco homens na defesa, o brasileiro tentou 11 dribles e completou 7 deles na ponta-esquerda. Considerando todas as competições disputadas pelo Real Madrid nesta temporada, nenhum jogador fez mais. Apesar do resultado vexaminoso, a exibição do jovem revelado na Gávea foi um consolo.