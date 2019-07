Vinícius Jr. foi adotado por Benzema e tem treino especial de finalização com Zidane

Atacante relembrou a adaptação que teve no vestiário do Real Madrid durante primeira temporada no clube espanhol

Uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, Vinicíus Jr. é considerado um dos principais atletas do . O jogador que completará 19 anos em 12 de julho, contou em entrevista ao jornal O Globo como foi a primeira temporada em um dos maiores times do futebol.

Desde a chegada aos blancos, Vinicius viveu momentos de transição entre o Real Madrid B e a equipe principal. O brasileiro ainda passou por trocas de treinadores, crise interna no clube e cobrança por parte dos torcedores. Por sua vez, a amizade com Karim Benzema foi fundamental ao longo da temporada, como ressaltou Vinicius.

“O Karim. Desde o primeiro dia me deu conselhos e me puxou para perto dele. Ele sempre pensa na frente dos demais, fez de tudo para me ajudar. Num jogo com o , eu estava mal, errei uma bola e saiu um gol [de Griezmann, empatando a partida]. O Karim então me “tirou” um pouco do jogo: veio para a ponta e me mandou ficar uns 5 minutos de centroavante para respirar e voltar [o Real venceu, 3 a 1]”, e seguiu.



(Foto: Getty Images)

“Quando cheguei era um jogador totalmente diferente do que sou. Aprendi bastante com o pessoal do clube e com cada treinador. Na parte tática, evoluí bastante. Perder menos a bola, ter mais tranquilidade de definir jogadas [...] Jogadores como Sergio Ramos e Benzema, acima dos 30 anos, trabalham mais do que os demais. A inspiração de estar ao lado dos melhores também faz crescer”, disse.

Desde a chegada de Vinícius Jr. ao Real, três trocas de treinadores no comando do time foram feitas: Lopetegui, Solari e Zidane. Pouco aproveitado na era Lopetegui, o ex- ganhou oportunidade no time titular após a chegada de Solari ao elenco. Na ocasião, Solari destacou as qualidades do brasileiro e importância para o elenco. Porém, com os resultados abaixo do esperado, Solari deixou o cargo para a chegada de Zinedine Zidane.

Mais artigos abaixo

“É ruim ficar mudando muito. Mas, para jogadores no meu momento, é bom, porque você aprende um pouco de cada treinador”. Disse Vinícius que ainda revelou as cobranças táticas de Zidane: “Em todo fim de treinamento, o Zidane me pega para um trabalho de finalização. E os jogadores me indicam o melhor momento”.



(Foto: Getty Images)

Questionado sobre o estilo de jogo do comparado com o da , Vinicíus Jr. opinou: “Depende do jogo. Acho que na Espanha dão mais espaço do que aqui. Aqui os adversários não deixam virar de frente. Lá eles são muito certinhos (taticamente), fazem o que o técnico manda. Mas se nosso time mexe a bola rápido, pela qualidade que tem, consigo ficar no mano a mano mais vezes. Num Real x tem mais espaço. E como são jogadores diferentes, saem mais gols. Por isso é o maior clássico do mundo”.

Com a chegada de Eden Hazard no Real Madrid, a posição do atacante poderá ser alterada mas, por fim, o brasileiro ressaltou que não será nenhum empecilho caso a mudança ocorra: “Aí depende do que o Zidane vai achar. Tenho um pouco mais de dificuldade, mas não tem problema”.