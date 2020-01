Vinicius Jr. "foge" de treino físico após jogo contra o Getafe

Brasileiro foi chamado para realizar atividade por ter atuado apenas 20 minutos, mas se disse cansado e após conversa, foi para o vestiário

Um dia depois após uma entrevista sua ter repercurtido no mundo do futebol ao dizer que "no um dia se é Pelé e no outro não se joga nada", Vinicius Junior mais uma vez voltar a aparecer no noticiário espanhol.

Desta vez, o brasileiro foi flagrado pela emissora Movistar+, nitidamente surpreendido e incomodado por ter que realizar um trabalho físico após ter jogado 20 minutos contra o no sábado (4).

Inicialmente, Vinicius Junior participou da corrida junto aos companheiros, mas depois se dirigiu ao preparador físico sinalizando que estava cansado.

"Vini, tem que fazer exercícios", disse o preparador.

"Não vejo muito...", rebateu Vinicius Junior.

Após uma breve conversa, o brasileiro foi liberado para seguir ao vestiário.

😂🤣 El preparador físico cuando acaba el partido en Getafe: 'Vini, tienes que hacer ejercicios'.



Vincius: 'Yo...... no lo veo mucho'.#ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/Ff5imZkNcr — #Vamos de Movistar+ (@vamos) January 4, 2020

Vinicius Junior tem sido cobrado em solo espanhol por sua falta de gols pelo Real Madrid, além de sua irregularidade nos jogos.