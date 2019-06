Vinicius Jr. faz festa de aniversário com Neymar e Rodrygo; veja fotos

Atacante aproveitou férias do Real Madrid e organizou evento no Rio de Janeiro

Vinicius Junior comemorou seus 19 anos na noite da última terça-feira (25) no Rio de Janeiro. Para celebrar a data, o atacante do fez uma festa com convidados especiais.

Entre os presentes no evento estavam os atacantes Neymar, do e Rodrygo, que será companheiro de Vinicius nos Merengues.

Confira algumas fotos dos jogadores.