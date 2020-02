Vinícius Jr. explica por que não faz muitos gols no Real Madrid: "estou mais longe do gol"

Ex-Flamengo diz que Zidane o ajuda a melhora a finalização e se compara a Sterling: "Na minha idade, não fazia muitos gols"

Vinícius Júnior sabe que deve melhorar a finalização e não se omite quanto a isso. Criticado pela torcida do e pela imprensa espanhola por tantos erros na hora de concluir ao gol, o atacante comentou sobre o assunto em entrevista ao Esporte Interativo .

"Na base, eu fiz muitos gols. No profissional, eu estou mais longe do gol. Tenho melhorado com a experiência de jogadores mais velhos que me ajudam a ter tranquilidade. Sterling na minha idade fazia o mesmo. Não fazia tantos gols e esta temporada creio que marcou 15 ou 16 gols e cada vez melhora mais. Sei que em algum momento o gol vai chegar para mim", afirmou Vinícius.

O ex- ainda ressaltou o papel de Zinedine Zidane, treinador do Real, nessa busca pela melhora nas finalizações. "Zidane sempre conversa com todos, sempre me deu bastante confiança e isso me deixa feliz. Ele nos mostra em vídeos o que fazemos bem, o que erramos para melhorar.

Aos 19 anos, o atacante ainda comentou o seu posicionamento em campo: "Tenho que melhorar um pouco pela direita. Nunca havia jogado pela direita e aqui tenho que fazer isso as vezes. Tudo é mais fácil na esquerda, sei o que fazer e na direita é um pouco mais difícil".

O brasileiro pode mostrar que está evoluíndo já neste domingo, quando o Real recebe o no Santiago Bernabéu. Líder da LaLiga, o time precisa da vitória para manter - ou até aumentar - sua vantagem para o , segundo colocado no campeonato.