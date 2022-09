Vinícius Jr. entre os jogadores mais rápidos do FIFA 23; confira o top 20 do game

O ritmo de Adama Traoré e Kylian Mbappé também é impressionante, mas quem é o rei da velocidade no jogo?

Se você quiser ter sucesso no FIFA, precisará de vários jogadores rápidos - demônios da velocidade que podem aterrorizar as defesas com uma mudança veloz de direção e defensores que são capazes de acompanhar os atacantes adversários relâmpagos. Sempre foi assim nas edições anteriores e no FIFA 23 não é diferente.

O ritmo é um trunfo que pode ajudá-lo a driblar os jogadores com facilidade ou chegar primeiro ao final de um passe milimétrico do seu oponente e é crucial se você for pego no contra-ataque.

A GOAL analisa os jogadores mais rápidos do FIFA 23, de acordo com suas classificações de ritmo (RIT).

Quem são os jogadores mais rápidos do FIFA 23?

EA Sports

Kylian Mbappé é o jogador mais rápido do FIFA 23, com o atacante do Paris Saint-Germain ostentando uma nota de ritmo de 97 nesta edição do jogo. A classificação geral do francês é 91, tornando-o um dos melhores jogadores do game, bem como o mais rápido. Seu ritmo de 97 no FIFA 23 é uma melhoria em sua velocidade no FIFA 22, quando ele tinha 96.

O ponta-direita do Wolves, Adama Traoré, está atrás apenas de Mbappé nas apostas de velocidade, com 96 de ritmo, o que significa que ele continua com seu hábito de ser um dos mais rápidos do jogo. O astro do Real Madrid, Vinicius Jr, o galês do Fulham, Daniel James, e Sheraldo Becker, do Union Berlin, são os atletas que vem logo atrás de Mbappé e Adama como mais rápidos do jogo, cada um com uma classificação de ritmo de 95.

Você pode ver os 20 jogadores mais rápidos do FIFA 23 na tabela abaixo.

Ranking Jogador Posição Ritmo Classificação (Overall) 1 Kylian Mbappé Atacante 97 91 2 Adama Traoré Ponta-direita 96 79 =3 Vinicius Jr Ponta-esquerda 95 86 =3 Daniel James Meia-direita 95 77 =3 Sheraldo Becker Atacante 95 76 =6 Gerrit Holtmann Ponta-esquerda 94 74 =6 Iñaki Williams Atacante 94 81 =6 Sebastian Villa Ponta-esquerda 94 77 =6 Ismaila Sarr Meia-direita 94 77 =6 Kevin Schade Meia-direita 94 70 =6 Alex Bangura Lateral-esquerdo 94 69 =6 Alphonso Davies Lateral-esquerdo 94 84 =6 Jeremie Frimpong Lateral-direito 94 80 =14 Jeremiah St Juste Zagueiro 93 76 =14 Theo Hernández Lateral-esquerdo 93 85 =14 Frank Acheampong Atacante 93 76 =14 Ruan Lateral-direito 93 67 =14 Ousmane Dembélé Ponta-direita 93 83 =14 Hirving Lozano Ponta-direita 93 81 =14 Noah Okafor Atacante 93 75

Grande parte dos jogadores mais rápidos nesta edição do game são atacantes, com pontas e centroavantes tendendo a ser os atletas com mais velocidade. No entanto, há também alguns zagueiros e laterais entre os mais velozes no jogo.

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique e do Canadá, Alphonso Davies, é o defensor mais rápido desta edição, junto com o lateral-esquerdo do Cambuur, Alex Bangura, e o lateral-direito do Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong. Os três têm classificações de ritmo de 94. Jeremiah St Juste, do Sporting, é o zagueiro mais rápido do FIFA 23 com 93 de velocidade.