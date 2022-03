Vinícius Jr é provocado e ironizado por zagueiro do Barcelona: 'Bola de Ouro ano que vem'

O Real Madrid de Vini Jr não foi páreo para o Barcelona de Xavi no El Clássico deste domingo (20). Em campo, além da goleada por 4 a 0 do clube blaugrana, o atacante revelado pelo Flamengo teve que aguentar muitas ironias e provocações. Uma delas partiu do zagueiro Eric García, que ironizou o craque, afirmando que só ganharia a bola de ouro no ano que vem.

Sem conseguir desempenhar um bom futebol contra o rival Barcelona, Vini também se desentendeu com Ronald Araújo, que além de marcá-lo com segurança, ainda fez um gol na partida, e com Gerard Piqué, que, por sua vez, tratou de apaziguar os ânimos e chegou a abraçar o jovem atacante, como se o estivesse aconselhando.

As imagens foram captadas pela emissora espanhola “Movistar Plus”, e mostram o defensor dos culés proferindo as seguintes palavras em direção a Vinícius Júnior: “Você, ano que vem Bola de Ouro. Bola de Ouro.”

Apesar do duro tropeço, que coloca pressão no técnico Carlo Ancelotti e na sequência da temporada, o Real Madrid ainda lidera com folga o Campeonato Espanhol, com 66 pontos, nove a mais que o Sevilla e 12 a mais que o Barcelona.