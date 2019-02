Vinícius Jr é destaque em conceituada revista norte americana

Bleacher Report conta detalhes íntimos da vida do jovem atacante brasileiro

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vinícius Júnior tem chamado cada vez mais atenção da imprensa internacional com seu rápido sucesso no clube espanhol. Não à toa, o conceituado veículo estadunidense Bleacher Report fez uma matéria especial contando detalhes da vida pessoal do brasileiro desde que ele se juntou aos Blancos.

Confira alguns dos destaques da matéria:

Os aparelhos

A primeira coisa que Vinícius Jr. mudou ao chegar na capital espanhola foi tirar seu aparelho. Pessoas do clube disseram ao garoto que ele deveria tirar para evitar machucar sua boca caso sofresse um golpe forte no local. O brasileiro seguiu a recomendação.

A casa

O ex-flamenguista chegou em Madri dias depois de completar 18 anos e foi viver em La Moraleja, um bairro residencial de alto valor. Lá, ele vive com seus pais, três irmãos, sobrinha e tio. Todos se mudaram do Rio de Janeiro para a Espanha para viver em uma grande mansão com uma quadra de basquete.

Como Vinícius Jr. não tem carteira de motorista, seus companheiros que vivem na mesma zona o levam ao treino todos os dias: Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro e Luka Modric se dividem na tarefa.

As tatuagens

O brasileiro é apaixonado por tatuagens, mas seu pai não é. Eles chegaram a um acordo para fazer novas apenas quando for por algum sucesso importante em sua carreira profissional. A primeira veio depois de sua estreia como profissional e mais duas vieram depois. A próxima será quando ele marcar seu primeiro gol na Champions League, o que pode acontecer nesta semana, contra o Ajax, pelo duelo de ida das oitavas de final.

Conselhos de Sávio

Outro ex-Flamengo, Sávio, que foi tricampeão da Champions no Real Madrid, dá muitos conselhos ao jovem atacante. O ex-meia inclusive conta um:

"Se adapte ao clima e tenha os torcedores sempre por perto. Meu principal problema era o clima: saí do verão do Rio para treinar com zero graus em Madri. Não foi fácil. O que me realmente me ajudou foi ter recebido o apoio dos torcedores desde o início. Isso foi muito importante e me deu a confiança que eu precisava. Agora, vejo que o mesmo afeta o Vinícius. O Bernabéu pode ser um estádio muito complicado para jogar. Os fãs ou te amam ou te odeiam. Neste momento, estou seguro que amam o Vinícius", comentou.