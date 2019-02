Vinicius Jr. é convocado pela primeira vez por Tite; veja a lista completa

Jovem atacante foi um dos destaques do Real Madrid no clássico contra o Barcelona

Nessa quinta-feira (28), o técnico Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Panamá e a República Tcheca. A grande novidade - embora fosse bastante esperada - foi a presença de Vinícius Júnior. O jovem atacante do Real Madrid tem sido considerado o melhor jogador da equipe madridista nos últimos dias e foi reconhecido com uma oportunidade na seleção principal brasileira.

O jogo contra o Panamá acontece no sábado, dia 23 de março, no Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal. Já a partida contra a República Tcheca será sediada em Eden Arena, em Praga, no próprio país que enfrenta o escrete canarinho.

Vinícius vem surpreendendo o mundo com sua velocidade, habilidade e incisividade quando tem a bola nos pés. No último clássico contra o Barcelona na última quarta-feira (27), ele ganhou várias manchetes do mundo todo mesmo com o Real sendo goleado em casa para o maior rival. Embora fique claro que ele tenha muito a amadurecer especialmente nas tomadas de decisões e nas finalizações, o talento do brasileiro nascido no ano 2000 começa a ser mostrado para todo o planeta.

Ele deve entrar para jogar na vaga de Neymar, que está lesionado e não foi chamado por Tite.

Veja a lista completa dos convocados para os últimos amistosos antes da Copa América:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester CIty)

Weverton (Palmeiras)

DEFENSORES

Alex Sandro (Juventus)

Daniel Alves (PSG)

Danilo (Manchester City)

Éder Militão (Porto)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Internazionale)

Thiago Silva (PSG)

MEIAS

Allan (Napoli)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Felipe Anderson (West Ham)

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

ATACANTES

Éverton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool)

Mais artigos abaixo

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

Vinícius Júnior (Real Madrid)