Vinicius Jr. é capa de jornal na Espanha e recebe status de "intocável"

Brasileiro foi titular no Real Madrid nos últimos 12 jogos e se destacou com gols e assistências

Vinicius Junior vem ganhando espaço não só com a camisa do Real Madrid, mas também nas mídias espanholas. O brasileiro foi o destaque principal da capa do jornal AS deste sábado (16), que publicou uma reportagem sobre o bom momento do jovem atacante no clube Merengue e o nomeou como "intocável".

A publicação destacou a titularidade de Vinicius Junior nos últimos 12 jogos do Real Madrid, além do atacante ser o terceiro jogador com maior participação em gols do clube na temporada, com quatro gols e oito assistências.



(Foto: Reprodução Twitter)

Ainda na reportagem, o jornal revelou que o técnico Santiago Solari considera o brasileiro "intocável" pelo lado esqurdo do ataque, obrigando Bale, Lucas Vazquez e Asensio a brigarem pela outra vaga no setor ofensivo do time.