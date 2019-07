Vinicius Jr. e as férias muito loucas com Ronaldinho, Adriano Imperador, Kelly Slater e futevôlei

O ponta-esquerda do Real Madrid era pedido na seleção brasileira para esta Copa América, mas não entrou na lista de Tite

Vinícius Júnior tinha grandes esperanças de, neste momento, estar dentro de uma concentração, pensando em quem o pode enfrentar na final da . Afinal de contas, o ex-jogador do e xodó do até mesmo foi o modelo para apresentar a camisa branca da seleção brasileira, utilizada na estreia do certame continental por aqui realizado.

Assine já o DAZN e ganhe o 1º mês grátis para experimentar o melhor do futebol, ao vivo ou quando quiser!

Mas como não foi chamado por Tite, nem mesmo após o corte de Neymar, o atleta de 18 anos vem curtindo bem o período de férias! Confira, abaixo, com quem o ponta-esquerda anda recarregando as baterias visando as próximas campanhas.

Firmino e Gabriel Jesus: a noite perfeita de uma dupla improvável na seleção

Convocado no lugar de Neymar, Willian tem sido reserva e já fez um gol. Na mesma ponta-esquerda onde Vinícius brigaria por vaga, o destaque na equipe de Tite é Cebolinha, que apesar do início animador começa a diminuir o ritmo... como teria sido esta seleção brasileira com Vinícius?

Adriano Imperador

Neymar, Medina e Thiaguinho

Soltando pipa em casa

Futevôlei

Reencontro com Guerrero

Te quiero mucho hermano! Gracias por todo y suerte! ❤️⚽️ acabou o caoooo! pic.twitter.com/0Q7Clmhl8P — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) 17 de junho de 2019

Kelly Slater

Ronaldinho Gaúcho