Vinícius Jr diz que sonha jogar com Neymar

Jovem brasileiro diz que compatriota é seu ídolo e lembra que é "muito fácil" jogar ao lado de Benzema

O Real Madrid parece ter deixado a má fase para trás e um dos trunfos do técnico Santiago Solari é o crescimento de Vinícius Junior como um dos novos protagonistas da equipe. O jovem brasileiro tem deixado boas impressões nas partidas e muito se deve ao bom entrosamento dele com Karim Benzema. O camisa 28 do Real disse que é muito fácil jogar ao lado do francês e comemorou o bom momento entre os dois, de acordo com o jornal Extra.

"É incrível e fez uma partida para não ser esquecida. É um craque e estamos contentes por ele. É muito fácil de entender. Me sinto bem e ele fez tudo para eu me adaptar. Vamos fazer muitos gols", disse Vinícius.

Em entrevista ao Esporte Interativo, Vinícius revelou que Neymar é o seu grande ídolo e falou que sonha em jogar ao lado dele.

"Quero jogar ao lado de Neymar, no Real Madrid e na Seleção brasileira. Ele é o meu ídolo. Eu o acompanho desde pequeno, toda sua trajetória desde os tempos de Santos. Tenho um carinho por ele e ele sabe disso", falou o ponta-esquerda.

(Foto: Getty Images)

Ele também comentou sobre o momento de recuperação do Real Madrid e falou que as voltas de alguns jogadores que estavam lesionados deixará a equipe ainda mais forte.

"Voltamos a jogar muito bem e o grupo está cada vez melhor com as recuperações de Asensio, Bale... Temos que ganhar as partidas e chegar na Liga dos Campeões na melhor forma possível. O grupo está me ajudando muito. Estou jogando mais agora e estou feliz. Quero que o Madrid ganhe sempre", afirmou Vinícius.