Vinícius Jr “acorda” pelo Real Madrid com golaço e atuação completa

O brasileiro acabou com a seca de gols, tomou boas escolhas e ajudou a defesa como ainda não havia feito

Depois de ter sido a grande sensação na reta final da temporada 2018-19 pelo , Vinícius Júnior não parecia mais ser o mesmo em campo. Viu Rodrygo lhe tomar o rótulo de “xodó” do time, perdeu protagonismo e passou a ser criticado especialmente pelos erros na última tomada de decisão antes de definir uma jogada.

Nesta quarta-feira (29), contudo, o brasileiro deu uma boa resposta na goleada por 4 a 0 sobre o Zaragoza, resultado que leva os madridistas às quartas de final da . Escalado na ponta-esquerda de um 4-3-3, foi incisivo, buscou jogadas e não apenas mostrou bom aproveitamento nas finalizações: fez um lindo gol e também apareceu com destaque na hora de fazer os trabalhos defensivos.

Entre recuperações de bola (6) e desarmes (4), Vinícius somou dez ações defensivas – o seu recorde em um jogo desta temporada 2019-20. O momento de maior destaque, contudo, foi quando estufou as redes para anotar o terceiro tento da equipe treinada por Zidane (Varane, Lucas Vázquez e Benzema fizeram os outros).

Vinícius tabelou com o colombiano James Rodríguez, outro nome que vinha em baixa, e com um singelo toque encobriu o goleiro Álvaro Ratón, colocando fim a oito jogos sem estufar as redes.

Gol de Vinicius junior Goal vs Real Zaragoza 3-0 pic.twitter.com/8FjzdtuPGZ — Bestfootball HD (@YkDirector) January 29, 2020

Após o jogo, o jovem de apenas 19 anos comemorou a vitória e o gol: “Estou muito feliz pela vitória e pelo meu gol. Agradeço ao James pelo passe”, disse.

“O melhor hoje? A nossa concentração. Sabíamos que seria difícil”.

Zinedine Zidane muito provavelmente concorda com o atacante. Tanto, que ao comentar a exibição de Vinícius os elogios foram mais direcionados ao desempenho sem a bola mostrado pelo brasileiro.

"É evidente que este é um trabalho que ele tem que fazer, como todos”, avaliou o francês. “E todos estão fazendo isso melhor do que antes. É muito bom não sofrer gols e é importante para, depois, atacar".

Foi sob as ordens de Zidane que Vinícius começou a perder o seu espaço, mas atuações como a de hoje, ainda que o adversário esteja na segunda divisão (ocupando a quarta posição), ajudam a dar confiança para mostrar a sua utilidade no Real Madrid.