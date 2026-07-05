Vinícius Júnior voltou ao seu melhor nível durante a Copa do Mundo de 2026, após apresentar uma série de atuações impressionantes que o colocaram de volta no círculo dos melhores jogadores do mundo e o tornaram, segundo várias avaliações, um dos cinco jogadores mais destacados do momento, além de voltar a figurar entre os candidatos à disputa pela Bola de Ouro, segundo o jornal espanhol “AS”.

O ponta brasileiro continua demonstrando sua capacidade de ser decisivo e liderar a seleção de seu país em cada partida, o que dá ao técnico Carlo Ancelotti muita confiança.

O“As” informou que reina uma atmosfera de total tranquilidade no Real Madrid em relação ao futuro de Vinícius, confirmando que a diretoria do clube não demonstra qualquer preocupação quanto à renovação de seu contrato, mantendo-se fiel à política adotada ao longo dos últimos anos, segundo a qual os interesses do clube e da equipe sempre vêm em primeiro lugar.

O jornal destacou que o jogador e seu entorno compreendem essa abordagem, e que os dirigentes do clube sabem muito bem o que o astro brasileiro deseja.

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E acrescentou que essa tranquilidade não significa ignorar as complexidades da situação, já que os dirigentes do Real Madrid continuam se perguntando o que aconteceu nas duas últimas temporadas, após perceberem a grande diferença entre o nível dos astros da equipe com suas seleções na Copa do Mundo e o que apresentaram vestindo a camisa do clube.

A diretoria considera que o vestiário da equipe conta com três dos cinco melhores jogadores do mundo, mas para extrair o melhor deles é preciso encontrar soluções — o que, segundo o jornal, passa pelo novo técnico, José Mourinho.

A posição do jogador

Já Vinícius garante aos companheiros da seleção brasileira que não tem pressa em decidir seu futuro, pois confia na possibilidade de chegar a um acordo com o Real Madrid e não pensa em se transferir para nenhum outro clube.

O jogador da seleção brasileira acredita que seu futuro ainda está no clube real, mas aguarda uma nova reunião com os dirigentes, principalmente com o presidente Florentino Pérez, antes de dar qualquer passo.

Vinícius não esconde sua admiração pelo presidente do clube, em reconhecimento ao apoio que recebeu dele desde sua transferência para o Real Madrid.

O jornal também destacou que Vinícius vive uma dinâmica totalmente diferente na seleção brasileira, em comparação com o que enfrenta na La Liga, pois sente mais confiança e responsabilidade, o que fica evidente pelo fato de ele usar a braçadeira de capitão em algumas partidas.

O jogador deseja assumir essa responsabilidade também no Real Madrid, na próxima temporada, mas, ao mesmo tempo, está ciente de que o futebol é regido mais por fatos do que por sentimentos, especialmente com o fim de seu contrato atual se aproximando.