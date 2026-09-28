Apesar de faltarem mais de dez dias para o retorno do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta aos treinos nesta segunda-feira, em Valdebebas, preparando-se para o duelo contra o Villarreal no próximo dia 10 de outubro.

A equipe merengue, que teve uma semana de descanso após a derrota no dérbi de Madri, com o aval de Mourinho, deve iniciar os treinos às 10h30 da manhã.

A sessão de treino começará com apenas sete jogadores do elenco principal: Courtois, Lunin, Carreras, Asensio, Rüdiger, Tchouaméni e Thiago Pitarch. Já o restante dos jogadores, seja por lesão ou por estarem servindo às suas seleções nacionais, se juntará ao grupo a partir da próxima semana.

Portanto, essas são as ferramentas que o técnico português tem à disposição para começar a próxima etapa da temporada que, embora não seja decisiva, é extremamente importante, pois, além dos jogos difíceis como o confronto contra o Villarreal ou a partida da Liga dos Campeões contra a Roma no estádio Olímpico, a jornada terminará com um duelo contra o Barcelona no Camp Nou em 25 de outubro, que, como está a situação atualmente, pode até definir o formato da disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, até lá, o Real Madrid tem margem para melhorar, mas também sabe que precisa trabalhar em muitas coisas e, acima de tudo, se concentrar nas questões em que a equipe deixa muito a desejar.

Um dos principais problemas está na construção das jogadas ofensivas, para a qual Mourinho parece incapaz de encontrar uma solução. O treinador português, dedicado ao seu trabalho, tem refletido bastante sobre uma possível solução nos últimos dias, buscando encontrar a combinação ideal com os jogadores que tem atualmente em seu elenco.

Por isso, podemos assistir nos próximos jogos a novas orientações para os jogadores e, o mais importante, à adoção de algumas decisões difíceis.

Assim, será uma boa oportunidade para testar a capacidade do treinador português de mostrar a personalidade que se espera dele e mandar para o banco de reservas jogadores importantes como Vinícius, especialmente porque seu desempenho não foi ideal no início desta temporada.

A situação do brasileiro representa um verdadeiro dilema, já que a lembrança do episódio da temporada passada continua viva na memória, quando Xabi Alonso tentou fazer algo semelhante e o jogador declarou claramente diante das câmeras, durante o clássico, que "iria deixar a equipe".

Por outro lado, entre as boas notícias que Mourinho receberá em breve está o retorno de Éder Militão, que está prestes a voltar aos treinos com a equipe após sua lesão e a cirurgia no tendão do joelho em 28 de abril, que o impediu de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil.

Esse zagueiro, indispensável quando está em sua melhor forma, reforçará a concorrência na linha defensiva e poderá, por sua vez, abrir algumas lacunas em uma posição que Mourinho parecia ter sob controle, mas que a derrota no dérbi afetou de forma negativa.