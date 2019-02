"Vinicius e Messi repartem a atenção no clássico", segundo jornal de Madri

Tradicional jornal espanhol iguala atenção em cima de Vinicius Jr. a de Messi no El Clasico de logo mais

Real Madrid e Barcelona marcam a quarta-feira (27), no mundo do futebol. Na briga por uma vaga à final da Copa do Rei, as equipes entram em campo logo mais, às 17h (Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Mas além do embate entre dois dos maiores times espanhóis, o jogo marca o reencontro entre Lionel Messi e Vinicius Jr.

Com os aspectos que giram em torno da partida, à imprensa local teve como destaque do dia o argentino Messi. Na esperança de outro show do Hermano em campo, como no último final de semana, os jornais trouxeram o camisa 10 do Barcelona na capa.

Porém, um dos jornais mais tradicionais de Madri, o AS, caminhou para um rumo diferente dos concorrentes. Na primeira página, o veículo ressaltou uma declaração de Santiago Solari, técnico do Real Madrid e logo abaixo, a manchete com a seguinte frase: “"Vinicius e Messi repartem a atenção”.

Destaque no Real Madrid, o brasileiro caiu no agrado dos torcedores e treinador. Sem marcar gols na partida de ida, no Camp Nou, Vinicius ainda saiu como um dos melhores jogadores dos blancos em campo após o empate em 1 a 1.

Por outro lado, o Marca, o Sport e o Mundo Deportivo atribuíram as qualidades técnicas de Messi em campo, nas quais podem fazer a diferença no clássico segundo os mesmos.