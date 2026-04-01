O amistoso entre as seleções do Egito e da Espanha, disputado no estádio RCDE, em Barcelona, foi marcado por um incidente que gerou ampla polêmica após a propagação de gritos racistas por parte de alguns torcedores espanhóis, que repetiam uma frase racista contra os muçulmanos, o que causou grande indignação no meio futebolístico.

Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção espanhola, expressou sua repulsa a esses gritos em uma publicação em sua conta nas redes sociais, dizendo: “Sou muçulmano, graças a Deus. Ontem, no estádio, ouviu-se o grito ‘quem não pular é muçulmano’”.

E acrescentou: “Sei que foi dirigido ao time adversário e não a mim pessoalmente, mas, como muçulmano, esse canto continua sendo desrespeitoso e inaceitável”.

Yamal continuou: “Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas, para aqueles que gritam essas coisas, usar a religião como piada no estádio faz com que pareçam ignorantes e racistas. O futebol é para diversão e torcida, não para desrespeitar as pessoas por causa de sua identidade ou crenças”.

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O jornal espanhol “Mundo Deportivo” destacou que Yamal não foi o único a condenar esses gritos; o brasileiro Vinícius Júnior, que já foi vítima de racismo inúmeras vezes, demonstrou seu total apoio à publicação do jovem colega ao curtir a postagem.

Vinícius Júnior (25 anos), estrela do Real Madrid, sabe muito bem o que é passar por situações desagradáveis em campo, especialmente o racismo.

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Por isso, o jogador brasileiro não hesitou em demonstrar seu apoio à publicação de Lamine Yamal sobre o que aconteceu durante a partida entre Espanha e Egito no estádio RCDE, onde Vinícius curtiu a publicação do jogador do Barcelona.

A ele se juntaram o astro francês Paul Pogba e vários outros astros do futebol, que expressaram seu profundo descontentamento com o uso da religião como ferramenta de ofensa nas arquibancadas.

O astro marroquino Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, não deixou de demonstrar seu apoio a Yamal, deixando um comentário com o símbolo de oração em sinal de solidariedade ao jogador espanhol.