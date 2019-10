Vinícius é descartado para Real Madrid x Granada; Rodrygo aparece entre relacionados

Por decisão de Zinedine Zidane, o atacante Vinícius Júnior não estará na relação para enfrentar o Granada, pela oitava rodada de La Liga

O anunciou a lista dos convocados para receber Granada neste sábado, na oitava rodada de , e surpresas apareceram: Vinicius e Lucas Vázquez estão ausentes por decisão técnica.

Sim, o brasileiro e o galego não farão parte do jogo e não estarão no banco do Santiago Bernabéu para enfrentar o time andaluz. Zinedine Zidane, por sua vez, decidiu também deixar de fora Brahim e Mariano. Quem volta será Rodrygo, que, ao que parece, começa a ganhar a confiança do técnico francês.

Por outro lado, foi confirmado que Courtois e Marcelo, ambos lesionados, terão que assistir ao jogo das tribunas, além de Mendy, Asensio e Nacho, os outros nomes que completam a enfermagem merengue.

A lista completa dos convocados é a seguinte: Areola, Altube, Belman, Carvajal, Éder Militao, Sergio Ramos, Varane, Odriozola, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodríguez, Isco, Hazard, Benzema, Bale, Jovic e Rodrygo.