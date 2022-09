Vini Jr pode consolidar protagonismo na seleção brasileira antes da Copa

Atacante do Real Madrid sai maior após episódio racista e é abraço por companheiros

Aos 22 anos, Vinicius Júnior é hoje um dos principais jogadores do Real Madrid, com direito a gol em final de Champions League e indicação ao prêmio da bola de ouro. A fase do atacante empolga o Brasil às vésperas da Copa do Mundo e a forma como conduziu os recentes ataques racistas sofridos na Espanha o deixa ainda maior.

Em vídeo postado nas redes sociais, Vinicius se manifestou contra o ataque de Pedro Bravo, presidente da Associações de Agentes Espanhóis, durante o programa "El Chiringuito". Ele foi firme ao garantir que "não vai parar".

Pessoas próximas a Vini Júnior se mostraram indignadas com a situação, mas se impressionaram com o comportamento do atacante brasileiro, que decidiu se posicionar de maneira firme. Além disso, a GOAL soube que, apesar de ter ficado bem chateado, o lamentável episódio de racismo não abalou o jogador.

A ida para à seleção brasileira neste momento também foi positiva. Vini foi abraçado por todos os companheiros, comissão técnica e dirigentes da CBF. Ainda segundo soube a GOAL, ficar um pouco distante desta polêmica foi positivo para o jogador que se sente em casa junto aos comandados de Tite.

Cada vez mais em casa, inclusive, e pronto para consolidar protagonismo antes do Mundial. Diante de Gana, por exemplo, as dobradinhas de Vini e Neymar pelo lado do esquerdo causaram calafrios na defesa adversária. Praticamente todas as jogadas da seleção brasileira saíram por aquele lado. O jogador do Real Madrid chegou a deixar Raphinha, do Barcelona, duas vezes em boas condições de balançar as redes, mas o companheiro acabou desperdiçando.

Contra Tunísia, a comissão técnica ainda não definiu que equipe vai levar a campo, o que só deve acontecer neste domingo (25), após o treino. Tite vai debater com a comissão técnica e avaliar a condição física dos jogadores antes de tomar uma decisão. De certo, é que Vini vem ganhando cada vez mais espaço e será peça fundamental do Brasil no Qatar.