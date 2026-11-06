Nathaniel Brown vinha sendo considerado presença certa na seleção alemã. Ainda assim, o comentarista de TV Dietmar Hamann questiona a nova convocação do lateral-esquerdo pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp.

"O que me surpreendeu um pouco foi a convocação de Brown", disse Hamann à Sky. Isso porque o versátil jogador de 23 anos seria, no Bayern de Munique, "o terceiro lateral-esquerdo no momento". Hamann avaliou: "Eles parecem não confiar nele na defesa."

De fato, outros jogadores tiveram a preferência na lateral esquerda nos dois últimos jogos. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, o recuperado Alphonso Davies começou como titular; na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, foi Josip Stanisic. Mas também é verdade que, por causa da onda de lesões, o técnico interino Aaron Danks manteve o versátil Brown como opção ofensiva no banco e, nas duas partidas, colocou-o em campo como camisa 10, posição em que ele já havia atuado no início da temporada.

Na época, Klopp aproveitou a escalação de Brown nessa posição para fazer uma provocação bem-humorada ao técnico do Bayern, Vincent Kompany. "Agora finalmente temos um lateral-esquerdo, e ele joga como camisa 10", brincou Klopp em entrevista à Sat1. Hamann avalia: "Se você é um bom jogador, qualquer um pode jogar como camisa 10 em Munique, porque você tem 80% de posse de bola."

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Como Nathaniel Brown se saiu até agora sob o comando de Jürgen Klopp?

Nas semanas seguintes, Brown se revezou principalmente com Davies na lateral esquerda do Bayern de Munique. Ao todo, foi titular como lateral-esquerdo em seis dos 15 jogos oficiais disputados até agora nesta temporada. Três dessas partidas foram nas últimas três semanas, contra RB Leipzig, SC Freiburg e 1. FC Magdeburg.

Antes da Copa do Mundo, Brown havia se firmado como titular na lateral esquerda da seleção alemã e acabou sendo um dos poucos destaques positivos do país em um torneio que, de resto, foi tão decepcionante. Depois, transferiu-se do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros.

Na primeira série de jogos da seleção sob o comando de Klopp, Brown teve duas atuações um tanto decepcionantes, antes de deixar a equipe como parte da troca planejada de jogadores do elenco. Em seguida, os experientes Maximilian Mittelstädt e David Raum tiveram suas chances, mas não apresentaram argumentos convincentes para ficar com a vaga. Mittelstädt foi convocado novamente, mas Raum ficou fora da lista para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro).