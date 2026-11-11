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Vincent Kompany voltou ao centro de treinamento do Bayern de Munique pela primeira vez desde que sofreu um colapso repentino e alarmante no mês passado. O treinador de 40 anos segue se recuperando de uma irritação meníngea e de uma luxação no ombro, mas ainda não há confirmação de quando voltará à beira do campo.

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Kompany volta à Sabener Strasse

Kompany voltou de forma emocionante ao centro de treinamento do Bayern pela primeira vez desde que sofreu um colapso repentino em 23 de outubro. O treinador de 40 anos passou mal durante uma atividade de rotina com o segundo time do clube, causando preocupação imediata entre funcionários e jogadores.

Após o incidente assustador, profissionais de saúde diagnosticaram o treinador belga com irritação meníngea. O grave problema de saúde o obrigou a se afastar de suas funções, e ele perdeu os últimos cinco jogos do Bayern em todas as competições.

O clube confirmou oficialmente que o treinador está “em franca recuperação” após um período difícil. Ele dará continuidade à reabilitação no ambiente familiar do complexo da Sabener Strasse.

Lidando com uma dolorosa luxação no ombro

Além do diagnóstico inicial de irritação meníngea, Kompany também enfrenta um doloroso problema físico. Segundo relatos, o treinador sofreu uma luxação no ombro ao cair no gramado durante o colapso no centro de treinamento.

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Recentemente, ele foi fotografado chegando à Sabener Strasse com o braço apoiado em uma tipoia, enquanto inicia um programa de reabilitação física adaptado às suas necessidades. Em comunicado oficial, o clube tranquilizou os torcedores e afirmou que o treinador está fazendo progressos em sua recuperação física geral.

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O diretor esportivo Max Eberl assumiu a comunicação com o público, fornecendo atualizações regulares sobre o estado de saúde de Kompany. A diretoria do Bayern garante que o técnico receba o melhor acompanhamento médico possível neste momento delicado.

Danks assume o comando sem sobressaltos

Aaron Danks assumiu o comando do time principal enquanto Kompany se concentra inteiramente na recuperação. O auxiliar técnico conduziu a equipe com sucesso por uma sequência de jogos particularmente difícil durante a ausência forçada do treinador.

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Recentemente, Danks comandou uma vitória expressiva por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Champions League, com uma atuação de disciplina tática no cenário europeu. Depois, levou a equipe a um suado empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund em um aguardado confronto nacional entre equipes do topo da tabela.

Esses resultados importantes mantiveram o Bayern no caminho certo tanto no campeonato nacional quanto na competição europeia. A equipe ocupa atualmente a liderança da Bundesliga, à frente do rival Dortmund apenas pelo saldo de gols após um início de temporada disputado.

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À espera do retorno à beira do campo

Apesar dos avanços de Kompany rumo à recuperação completa, ainda não há uma data confirmada para seu retorno oficial ao banco de reservas. A equipe médica do clube certamente não apressará a reabilitação, priorizando a saúde do treinador a longo prazo em vez das necessidades imediatas do time.

A atual pausa para jogos de seleções oferece ao treinador uma oportunidade oportuna de se concentrar exclusivamente em seu bem-estar, sem a pressão constante dos jogos do clube. Enquanto isso, a expectativa é que Danks continue comandando os treinos do time principal e a preparação tática.

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O Bayern volta a campo pela Bundesliga na sexta-feira, 20 de novembro. A equipe receberá o Koln na Allianz Arena, em busca de três pontos para manter sua pequena vantagem na liderança da primeira divisão alemã.