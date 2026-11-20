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Para a indignação geral, o Bayern de Munique vendeu Matthijs de Ligt em 2024, e não Dayot Upamecano. Desde então, as carreiras dos dois seguiram rumos muito diferentes.

No verão de 2024, Vincent Kompany assumiu o comando do Bayern de Munique e, logo de início, teria motivado uma decisão bastante impopular, ao menos segundo os relatos da época. A questão era quem integraria a zaga dali em diante.

Com Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier e o recém-contratado Hiroki ito, o time de Munique tinha cinco zagueiros. Um deles deveria sair e, segundo informações da época, a diretoria queria negociar Upamecano. Kompany, porém, via grande potencial no jogador, especialmente por sua velocidade. Assim, o novo técnico teria defendido a venda de de Ligt.

No fim, o holandês foi para o Manchester United por 45 milhões de euros. Após um ano de pesadelo, ele agora é considerado um candidato a ser negociado. Upamecano, por sua vez, tornou-se um dos melhores zagueiros do mundo no Bayern de Munique. O que parecia bastante questionável na época há muito se revelou uma decisão acertadíssima.

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Abaixo-assinado pedia a permanência de Matthijs de Ligt no Bayern de Munique

Antes, vale voltar no tempo. Um ano após a contratação de Upamecano junto ao RB Leipzig por 42,5 milhões de euros, Julian Nagelsmann queria, em 2022, mais um zagueiro de alto nível. Para surpresa geral, chegou Matthijs de Ligt. O time de Munique pagou à Juventus de Turim expressivos 67 milhões de euros pelo ex-prodígio do Ajax de Amsterdã. Apesar do valor elevado, a transferência foi celebrada como um grande negócio: aos 22 anos, ele era considerado um dos zagueiros mais promissores do mundo.

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E de Ligt correspondeu às expectativas. Depois da primeira temporada, ficou até em segundo lugar na eleição de jogador do ano do Bayern, atrás de Jamal Musiala. Na segunda, também foi o zagueiro mais confiável do time de Munique. Com seu estilo de jogo abnegado e seu jeito acessível, de Ligt tornou-se um dos xodós da torcida. E agora seria vendido de repente? No lugar de Upamecano, propenso a lesões e a erros?

Para impedir a venda, torcedores do Bayern de Munique criaram um abaixo-assinado online intitulado "Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!", que dizia, entre outras coisas: "Vender Matthijs de Ligt seria uma decisão absolutamente errada, da qual certamente nos arrependeríamos muito. Por isso, usamos nossa voz para chamar a atenção para o fato de que NÃO podemos cometer esse erro!"

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Impressionantes 71.840 pessoas assinaram o abaixo-assinado. "Isso toca meu coração", disse o próprio de Ligt. A diretoria do Bayern de Munique, porém, ignorou o desejo dos torcedores e vendeu o zagueiro ao Manchester United em meados de agosto.

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Dayot Upamecano renovou contrato no início de 2026

A partir de então, Kompany passou a escalar Upamecano e Kim na zaga na maioria das vezes. Apesar de alguns erros pontuais, a dupla funcionou muito bem no geral. Enquanto isso, de Ligt enfrentava dificuldades em seu novo clube e rapidamente virou alvo das críticas dos comentaristas ingleses de TV, como acontece há anos com praticamente todos os reforços do Manchester United.

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"Não se trata de nos sentirmos com a razão. Matthijs de Ligt também era um zagueiro de alto nível", disse o diretor de futebol Max Eberl em novembro. "Mas precisávamos tomar uma decisão. Nós a tomamos, e está funcionando." No mais tardar a partir da temporada seguinte, 2025/26, a mudança de planos aparentemente motivada por Kompany se revelou uma jogada certeira.

Ao lado do recém-contratado Jonathan Tah, Upamecano se firmou em um nível impressionante. Isso rendeu ao francês, hoje com 28 anos, um novo contrato de alto valor até 2030, assinado no início de 2026, além de luvas generosas de supostos 20 milhões de euros. De Ligt, por outro lado, sofreu uma lesão nas costas após uma fase ao menos um pouco melhor no outono de 2025 e ficou afastado.

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Manchester United: por que Matthijs de Ligt ficou tanto tempo afastado?

Ruben Amorim, então técnico do United, falou em "algo pequeno", mas sua avaliação se mostraria muito equivocada. Após vários contratempos, de Ligt só voltou aos treinamentos depois de meses afastado, mas acabou precisando passar por uma cirurgia em maio. Com isso, perdeu não apenas o restante da temporada, mas também a chance de disputar a Copa do Mundo com a seleção holandesa.

De Ligt só voltou a jogar no fim de outubro, na derrota por 4 a 1 para o Como Calcio na Champions League. Desde então, fez apenas mais uma breve participação na competição. Sua última partida na Premier League foi em 30 de novembro de 2025, ou seja, há quase um ano. Michael Carrick costumava escalar Harry Maguire e Lisandro Martinez na zaga. Quando Martinez esteve suspenso recentemente, o lateral-direito titular Lenny Yoro começou jogando pelo centro. O também zagueiro Ayden Heaven, de apenas 20 anos, recebeu minutos em campo.

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Carrick foi demitido durante o período de jogos das seleções e substituído por Mauricio Pochettino, o que prolonga uma sequência curiosa de de Ligt . Em toda a carreira profissional, ele nunca começou duas temporadas consecutivas sob o comando do mesmo técnico. Isso também acontecerá na próxima temporada. Independentemente disso, porém, ainda não se sabe sequer por qual clube ele jogará.

Embora seu contrato de alto valor vá até 2029, ele há muito é considerado um candidato a ser negociado. Uma saída no inverno é até possível. "De Ligt precisa sair", exigiu recentemente, por exemplo, Gary Neville, ídolo do clube. Segundo informações, Inter de Milão e Besiktas de Istambul estão entre os clubes que estudam uma possível contratação do jogador, que ainda tem apenas 27 anos.