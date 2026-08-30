Já há poucas semanas Vincent Kompany fez questão de colocar Min-Jae Kim sob a luz certa em público. Afinal, o sul-coreano ainda era visto como um possível candidato à venda. Um status que ele carregava desde a chegada de Jonathan Tah no verão passado e que, no mais tardar após a última temporada, na qual Kim passou a maior parte dos jogos importantes no banco de reservas, foi se consolidando cada vez mais.

Kim, segundo os inúmeros relatos da época, poderia deixar o Bayern de Munique diante de uma proposta adequada. E, com maior ou menor grau de concretude, os bávaros e o próprio zagueiro também teriam recebido consultas bastante concretas. Mas foi justamente Kim quem, supostamente, deu um fora atrás do outro em clubes interessados como Manchester United, Aston Villa e também Arsenal.

Uma decisão da qual o recordista alemão agora se beneficia enormemente. Isso porque, nos dois primeiros jogos oficiais da temporada, o sul-coreano apareceu de forma surpreendente no time titular, uma vez no lugar de Dayot Upamecano e outra no de Tah, e convenceu tanto na Supercopa contra o BVB quanto na goleada por 5 a 1 na estreia da Bundesliga diante do Stuttgart.

"É simplesmente a constelação que temos com Jona, com Upa e com Min-Jae", vibrou o diretor esportivo Max Eberl após a partida de sexta-feira. "Agora há três zagueiros claramente definidos, os três de classe mundial, isso precisa ser dito. Acho que há alguns clubes que nos invejam por essa qualidade de três jogadores."

Vincent Kompany se derrete por Kim no Bayern de Munique: "Em cada situação, ele reagiu da forma certa"

Para Kompany, isso naturalmente não foi uma surpresa. Afinal, já quando fez há poucas semanas uma defesa enfática do zagueiro nominalmente número três do Bayern, ficou claro o quanto o técnico do recordista alemão aprecia Kim e que ele não avalia a hierarquia da zaga de Munique de forma tão inequívoca quanto a imprensa.

Quando os bávaros pararam no país natal de Kim no início de agosto, durante sua turnê pela Ásia, ele praticamente se derreteu por seu pupilo, visto como homem da suposta segunda linha. "Não tratem tudo de forma tão absoluta", repreendeu Kompany os repórteres que viajavam com a delegação, ao ser questionado sobre o suposto risco de Kim voltar a ter um papel permanente de reserva: "Estamos falando de uma concorrência de que eu gosto. O mais importante é se provar em campo. Nesse sentido, faço um elogio a Min-Jae. Não importa o que aconteça, ele mantém o foco e deixa as ações em campo falarem por si."

Na última temporada, em que Kim só pôde assumir um papel maior nas semanas finais da Bundesliga, que já estava decidida, ele disse ter pensado várias vezes em procurar o jogador de 29 anos para conversar, mas acabou mudando de ideia repetidamente. "Tive muitas situações em que pensei: talvez agora seja o momento certo para falar com Min-Jae", contou Kompany. "Às vezes conversei com ele, às vezes o deixei em paz. Em cada situação, ele reagiu da forma certa e deu tudo de si nos treinamentos e em campo."

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Min-Jae Kim desfruta de alto prestígio no Bayern de Munique: "Grande caráter"

Os bávaros agora colhem os frutos da bem-sucedida gestão de elenco de Kompany e da forma serena e altamente profissional como Kim lidou com a situação. Afinal, como se sabe, o plano é que a temporada que se aproxima termine apenas em 5 de junho de 2027, em Madri. Até lá, uma longa e duradoura fase de desgaste espera os profissionais de Munique no caminho, e isso depois de umas férias de verão extremamente curtas por causa da Copa do Mundo, algo que especialmente Upamecano ainda deve sentir no corpo. Não foi sem razão que Kompany poupou o semifinalista da Copa do Mundo contra o BVB na Supercopa.

Nesse contexto, caiu muito bem o fato de o clube não ter deixado sair neste verão alguém como Kim, hoje uma alternativa absolutamente confiável. Ou, olhando por outro lado, foi uma sorte para o Bayern que o antigo "Monstro" do Napoli tenha decidido contra uma saída e a favor da briga por posição em Munique. É verdade que isso teria rendido aos bávaros mais uma boa quantia em transferência, mas também teria custado um jogador importante do elenco, que agora já no início permite administrar sem preocupações a carga de jogos no começo da temporada.

Até porque Kim desfruta de um prestígio extremamente alto dentro do elenco, contrariando certas suposições motivadas por seu jeito um pouco tímido. "Um grande caráter, todo mundo no time gosta dele", disse, por exemplo, Serge Gnabry há alguns meses sobre Kim, que raramente aparece em público.

E Kompany também destacou recentemente que, na verdade, o sul-coreano é um verdadeiro animador. "As pessoas nem sabem que ele também tem um senso de humor incrível", afirmou o belga: "É verdade mesmo. Sempre que um jogador está ao lado de Min-Jae, ele começa a rir. Talvez esse seja o lado dele que as pessoas não conhecem."

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Min-Jae Kim no Bayern de Munique: de "Monstro" a vilão dos erros

Aquilo que "as pessoas", sob o ponto de vista esportivo, associaram a Kim desde sua chegada a Munique, em 2023, às vezes — e em algum momento cada vez com mais frequência — não foi tão lisonjeiro.

Na temporada 2023/24, ele cometeu duas falhas no jogo de ida da semifinal contra o Real Madrid, que foram criticadas publicamente até pelo então técnico Thomas Tuchel, que depois o deixou de lado em favor de Matthijs de Ligt e Eric Dier.

Vilão dos erros em vez de "Monstro", disparavam os críticos especialmente após suas atuações fracas contra a Inter de Milão nas partidas das quartas de final da Champions League, quando ele esteve ao menos envolvido em três dos quatro gols sofridos. O que acabou sendo esquecido: naquele momento, por causa de suas longas viagens para a seleção nacional e da própria configuração do calendário, Kim era um dos jogadores com maior carga de jogos em todo o mundo. A FIFPro chegou até a soar o alarme publicamente por causa dele e alertou para danos de saúde de longo prazo no sul-coreano, que na época já vinha atravessando o restante da temporada desde o inverno com persistentes problemas no tendão de Aquiles.

Min-Jae Kim se mostra satisfeito com papel de reserva no Bayern de Munique

Talvez também por causa desse histórico, o próprio Kim parecia tudo menos insatisfeito quando o Bayern trouxe Tah sem custos no verão passado e o colocou à sua frente. Enquanto Tah virou titular imediatamente e até passou a fazer parte do conselho de jogadores, Kim passou a frequentar o banco.

"Nunca vivi um longo período em que não estivesse jogando, por isso no começo foi um pouco difícil. Mas, com o tempo, percebi que isso também tem um lado positivo", disse ele em meados de abril ao veículo coreano Footballist: "Eu sempre pensei que jogar constantemente fosse a solução, mas agora estou satisfeito com minha situação como desafiante."

Ele repetiu a mesma ideia mais uma vez em agosto, depois de Kompany enchê-lo de elogios. "Estou muito feliz por poder me medir com Jonathan Tah e Dayot Upamecano", disse na ocasião: "No Bayern de Munique, há uma forte concorrência a cada temporada. Mas também nos damos bem entre nós. E trocamos muitas ideias, por isso estou muito satisfeito. Posso aprender muito com eles."

Dayot Upamecano pode servir de exemplo para Kim no Bayern de Munique

Talvez pelo menos Upamecano até sirva como exemplo para ele. O francês também ganhou inicialmente uma fama duvidosa após sua transferência do RB Leipzig, como um defensor estabanado ou até "Pannen-Upa", como o Bild o apelidou após sua lendária atuação de horror contra o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, na histórica goleada de 5 a 0 sofrida.

Volta e meia surgiam no jogo do zagueiro de tanto talento erros por vezes de arrepiar, que levavam a gols sofridos. Hoje, porém, ele praticamente eliminou isso por completo. Upamecano é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Talvez Kim ainda não seja visto assim, mas no sul-coreano se percebe claramente neste verão que ele voltou a se aproximar mais do "Monstro" da Itália, pelo qual o Bayern um dia considerou que valia pagar 50 milhões de euros.

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Min-Jae Kim é o vencedor silencioso do verão no Bayern de Munique

Porque, em termos de desempenho — ao menos foi isso que mostraram os dois primeiros jogos oficiais da temporada —, o sul-coreano se livrou por enquanto de sua fama duvidosa de vilão dos erros. Contra o BVB, Kim atuou com enorme solidez e foi até melhor do que Tah, seu companheiro de defesa. Contra o Stuttgart, na estreia da Bundesliga, ele também não se abalou com um desentendimento com Joshua Kimmich logo no início da partida.

Tanto o sul-coreano quanto o capitão da seleção alemã, excessivamente motivado, subiram para disputar a bola pelo alto, Kimmich acabou desviando sem querer no caminho de Dzenan Pejcinovic, mas Upamecano salvou. Na sequência, Kim confirmou as boas impressões da pré-temporada, fez alguns passes rasteiros inteligentes na saída de bola, mostrou-se extremamente dinâmico nos duelos em velocidade e firme nas divididas pelo chão e pelo alto.

Kim parece estar voando no começo da temporada. Talvez ele realmente esteja se beneficiando do fato de ter ficado em campo na temporada passada "apenas" por 2.051 minutos, em vez dos 3.593 do ano anterior — e alguns deles bastante debilitado —, e de muitas vezes ter precisado dar preferência a Tah e Upamecano. A impressão é de que o período como número três claro da zaga lhe fez bem, sobretudo fisicamente, mas também mentalmente.

Para Kompany e o Bayern, isso é uma bênção. Embora, apesar da notável evolução de Kim, ainda pareça muito improvável no momento que no fim das contas haja uma disputa realmente séria por posição na zaga e que o belga desfaça a dupla estabelecida Upamecano/Tah até nos jogos mais importantes da temporada. Mas vale a máxima: não se deve "tratar tudo de forma tão absoluta".

Min-Jae Kim: estatísticas e dados de desempenho no Bayern de Munique

Temporada Jogos Gols Assistências Minutos em campo 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







