Já há poucas semanas, Vincent Kompany fazia questão de colocar Min-Jae Kim sob a luz certa em público. Afinal, o sul-coreano ainda era visto como um possível candidato à venda. Um status que ele carregava desde a chegada de Jonathan Tah no verão passado e que, no mais tardar depois da última temporada, na qual Kim passou a maior parte dos jogos importantes no banco de reservas, só foi se consolidando cada vez mais.

Kim, segundo os inúmeros relatos da época, poderia deixar o Bayern de Munique em caso de uma proposta adequada. E, com maior ou menor grau de concretude, tanto o clube de Munique quanto o próprio zagueiro também teriam recebido consultas bastante concretas. Mas foi especialmente Kim quem supostamente recusou uma após a outra propostas de clubes interessados como Manchester United, Aston Villa e também Arsenal.

Uma decisão da qual o recordista de títulos alemão agora se beneficia enormemente. Isso porque, nos dois primeiros jogos oficiais da temporada, o sul-coreano apareceu de forma surpreendente na equipe titular, uma vez no lugar de Dayot Upamecano e outra no de Tah, e convenceu tanto na Supercopa contra o BVB quanto na goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da Bundesliga.

Vincent Kompany se derrete por Kim no Bayern de Munique: "Em cada situação, ele reagiu da maneira certa"

Para Kompany, isso naturalmente não foi surpresa. Afinal, já quando ele fez, há poucas semanas, uma defesa enfática do zagueiro nominalmente número três do Bayern, ficou claro o quanto o treinador do recordista alemão aprecia Kim - e que ele não avalia a hierarquia na zaga de Munique de forma tão inequívoca quanto a imprensa.

Quando o time de Munique fez uma parada no país natal de Kim no início de agosto, durante sua turnê pela Ásia, ele praticamente se derreteu por seu comandado, supostamente da segunda linha. "Não tratem tudo de forma tão absoluta", repreendeu Kompany os repórteres que viajavam com a delegação, ao ser questionado sobre o suposto risco de Kim voltar a ocupar um papel permanente de reserva: "Estamos falando aqui de uma concorrência de que eu gosto. O mais importante é se provar em campo. Nesse sentido, faço um elogio a Min-Jae. Aconteça o que acontecer, ele continua concentrado e deixa as ações falarem em campo."

Ele disse que, na temporada passada, em que Kim só pôde ter um papel maior nas últimas semanas de uma Bundesliga que já estava decidida, quis procurar o zagueiro de 29 anos para conversar com mais frequência, mas acabou mudando de ideia repetidas vezes. "Tive muitas situações em que pensei: talvez agora seja o momento certo para falar com Min-Jae", contou Kompany. "Às vezes conversei com ele, às vezes o deixei em paz. Em cada situação, ele reagiu da maneira certa e deu tudo de si nos treinos e em campo."

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Min-Jae Kim tem alto prestígio no Bayern de Munique: "Grande caráter"

O Bayern agora colhe a recompensa pela boa gestão de elenco de Kompany e pela forma serena e altamente profissional com que Kim lidou com a situação. Afinal, sabe-se que a temporada que está por vir deve terminar, como planejado, apenas em 5 de junho de 2027, em Madri. Um longo e duradouro período de carga aguarda os profissionais de Munique até lá - e isso depois de uma pausa de verão extremamente curta por causa da Copa do Mundo, algo que especialmente Upamecano ainda deve sentir nas pernas. Não sem razão, Kompany preservou o semifinalista da Copa do Mundo contra o BVB na Supercopa.

Nesse contexto, caiu muito bem não ter deixado sair justamente neste verão, no caso de Kim, uma alternativa atualmente absolutamente confiável. Ou, dito de outra forma, foi uma sorte para o Bayern que o antigo "Monstro" do Napoli tenha decidido contra uma saída e a favor da briga por posição em Munique. Isso até teria rendido mais uma boa quantia aos cofres do clube, mas também teria custado um jogador importante do elenco, que agora já permite ao time administrar sem preocupação a carga no início da temporada.

Ainda mais porque Kim desfruta de um prestígio extremamente alto dentro da equipe, ao contrário de certas suposições motivadas por seu jeito um pouco tímido. "Um grande caráter, todo mundo no time gosta dele", disse, por exemplo, Serge Gnabry há alguns meses sobre Kim, que muito raramente aparece em público.

E Kompany também destacou recentemente que o sul-coreano na verdade é um verdadeiro animador. "As pessoas nem sabem que ele também tem um senso de humor incrível", afirmou o belga: "É verdade mesmo. Sempre que um jogador está ao lado de Min-Jae, ele começa a rir. Talvez esse seja o lado dele que as pessoas não conhecem."

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Min-Jae Kim no Bayern de Munique: de "Monstro" a vilão dos erros

O que "as pessoas" associavam a Kim em termos puramente esportivos desde sua chegada a Munique, em 2023, às vezes - e com o tempo cada vez mais - não era tão lisonjeiro.

Na temporada 2023/24, ele cometeu dois vacilos no jogo de ida da semifinal contra o Real Madrid, que inclusive foram criticados publicamente pelo então técnico Thomas Tuchel, que depois o deixou de lado em favor de Matthijs de Ligt e Eric Dier.

Vilão dos erros em vez de "Monstro", apontavam os críticos, especialmente depois de suas atuações fracas contra a Inter de Milão nas partidas das quartas de final da Champions League, nas quais ele esteve ao menos envolvido em três dos quatro gols sofridos. O que acabou sendo esquecido: naquele momento, por causa de suas longas viagens para a seleção e do calendário em geral, Kim era um dos jogadores com maior carga de jogos em todo o mundo. A FIFPro chegou inclusive a soar o alarme publicamente por causa dele e advertiu para danos de saúde de longo prazo no sul-coreano, que, de todo modo, já vinha desde o inverno sofrendo até o fim da temporada com persistentes problemas no tendão de Aquiles.

Min-Jae Kim se mostra satisfeito com papel de reserva no Bayern de Munique

Talvez também por causa desse histórico, o próprio Kim parecia tudo menos insatisfeito quando o Bayern trouxe Tah sem custos de transferência no verão passado e o colocou à sua frente. Enquanto Tah virou titular de imediato e até passou a fazer parte do conselho da equipe, Kim passou a frequentar o banco.

"Nunca vivi um período longo sem jogar, então no começo foi um pouco difícil. Mas, com o tempo, percebi que isso também tem um lado positivo", disse ele em meados de abril ao veículo coreano Footballist: "Eu sempre pensava que jogar constantemente era a solução, mas agora estou satisfeito com minha situação como desafiante."

Ele repetiu a mesma coisa em agosto, depois de Kompany tê-lo elogiado de forma efusiva. "Estou muito feliz por poder competir com Jonathan Tah e Dayot Upamecano", disse na ocasião: "No Bayern de Munique, há uma forte concorrência a cada temporada. Mas também nos damos bem entre nós. E trocamos muitas ideias, por isso estou muito satisfeito. Posso aprender muito com eles."

Dayot Upamecano pode servir de exemplo para Kim no Bayern de Munique

Talvez ao menos Upamecano lhe sirva até mesmo de exemplo. O francês também desfrutou inicialmente, depois de sua transferência do RB Leipzig, de uma reputação duvidosa como defensor estabanado ou até "Pannen-Upa", como o Bild o batizou após sua lendária atuação de horror contra o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, na histórica goleada de 5 a 0 sofrida.

Volta e meia surgiam no jogo do zagueiro tão talentoso erros por vezes grotescos, que levavam a gols sofridos. Mas ele já praticamente eliminou isso por completo. Upamecano é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Talvez Kim não seja, mas no sul-coreano é claramente perceptível neste verão que ele voltou a ter mais do "Monstro" da Itália, por quem o Bayern um dia pagou 50 milhões de euros.

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Min-Jae Kim é o vencedor oculto do verão no Bayern de Munique

Porque, em termos de desempenho - como mostraram pelo menos os dois primeiros jogos oficiais da temporada -, o sul-coreano por enquanto se livrou de sua reputação duvidosa de vilão dos erros. Contra o BVB, Kim atuou com muita segurança e até melhor do que o parceiro Tah. Contra o Stuttgart, ele também não se deixou abalar por um mal-entendido com Joshua Kimmich no começo da partida da estreia na Bundesliga.

Tanto o sul-coreano quanto o capitão da seleção alemã, excessivamente motivado, subiram para disputar de cabeça, Kimmich desviou sem querer na direção da corrida de Dzenan Pejcinovic, mas Upamecano afastou. Depois disso, Kim confirmou as boas impressões da pré-temporada, fez alguns passes rasteiros inteligentes na saída de bola, mostrou-se extremamente dinâmico nos duelos em velocidade e resoluto nos confrontos por baixo e pelo alto.

Kim parece estar em plena forma no início da temporada. Talvez ele realmente esteja se beneficiando do fato de, na temporada passada, ter ficado em campo "apenas" 2.051 minutos em vez dos 3593 do ano anterior - e parte deles em condição física bastante debilitada - e frequentemente ter dado passagem a Tah e Upamecano. A impressão é de que o período como clara terceira opção na zaga lhe fez bem, sobretudo fisicamente, mas também mentalmente.

Para Kompany e o Bayern, isso é uma bênção. Embora, apesar da notável evolução de Kim, ainda pareça muito improvável neste momento que no fim haja uma disputa séria por posição na zaga e que o belga desfaça a dupla estabelecida Upamecano/Tah até mesmo nos jogos mais importantes da temporada. Mas: afinal, não se deve "tratar tudo de forma tão absoluta".

Min-Jae Kim: estatísticas e dados de desempenho no Bayern de Munique

Temporada Jogos Gols Assistências Minutos em campo 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







