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Acredita-se que Vincent Kompany tenha deslocado o ombro após sofrer um colapso no centro de treinamento do Bayern de Munique. Os médicos descartaram infarto e AVC. O técnico do Bayern segue no hospital enquanto os exames continuam. Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, revelou que Kompany telefonou para ele na segunda-feira e garantiu que está se sentindo bem e se recuperando.

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Kompany sofreu convulsões após desmaiar no centro de treinamento

Kompany está afastado da beira do campo desde que comandou o Bayern no empate com o Arsenal pela Champions League, na semana passada. Há cinco dias, ele desmaiou no centro de treinamento do clube. Segundo o BILD, também sofreu convulsões após cair no chão e foi levado às pressas para o hospital.

O veículo alemão informou que o problema não é considerado uma ameaça à vida. Infarto e AVC foram descartados, embora os médicos ainda investiguem possíveis problemas cerebrais. As primeiras notícias relacionaram sua ausência a uma infecção viral que causou problemas em um antigo tecido cicatricial no quadril.

Dirigentes do Bayern visitam Kompany, e Danks traz notícias positivas

Kompany continua internado em Munique, onde recebe tratamento em uma ala separada para garantir o máximo de privacidade. Acredita-se que ele tenha recebido visitas do presidente do clube, Herbert Hainer, do diretor esportivo Max Eberl e do presidente honorário Uli Hoeness. Pessoas de dentro do clube, por sua vez, manifestaram preocupação com seus hábitos de trabalhar em excesso.

Aaron Danks, que está no comando interino, disse ao BILD na terça-feira que Kompany estava “bem-disposto”. Ele acrescentou: “Parece que ele está melhorando a cada dia. Isso é positivo. [Mas] não há grandes novidades sobre seus diagnósticos ou seu retorno ao trabalho.”

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Kane diz que Kompany está se recuperando após telefonema pela manhã

Kane mostrou otimismo semelhante após ganhar a Bola de Ouro e revelou que recebeu uma ligação de seu treinador na manhã de segunda-feira. Kane disse: “Ele me ligou, bem cedo, às 9h [de segunda-feira]. Felizmente, eu já tinha acabado de sair da cama, então consegui atender. Mas ele só queria me desejar tudo de bom e boa sorte. Perguntei como ele estava, e ele disse que se sente bem, que acha que está se recuperando.”

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Ele acrescentou: “Sei que ele é do tipo que já quer voltar a estar com a equipe. Quer estar no campo de treinamento conosco, no banco conosco. Mas é importante que ele descanse, sabe? Ele tem passado por um período um pouco difícil com a saúde recentemente, e espero que a gente consiga dar conta, que a comissão consiga dar conta. Obviamente, ele não está lá, mas, sabe, vai significar muito para mim voltar a Munique e vê-lo, ver toda a comissão e todos os meus companheiros de equipe. Já falei sobre o quanto este [prêmio] pertence a eles tanto quanto a mim. Então, poder comemorar um pouco com eles será especial.”

Danks comandará o Bayern em sequência intensa sem Kompany

Não se espera que Kompany volte ao banco de reservas nas próximas semanas. Assim, Danks, seu ex-auxiliar no Anderlecht, ficará responsável por comandar a equipe nos jogos contra Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Mainz.

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Danks já substituiu Dean Smith e Steven Gerrard no Aston Villa e Michael Carrick no Middlesbrough. Ele assume o comando com o Bayern na liderança da Bundesliga após um bom início de temporada.



