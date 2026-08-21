O recordista alemão anunciou isso nesta sexta-feira. O clube não informou detalhes exatos sobre a duração do contrato. Segundo o jornal Bild, o novo vínculo do jogador de 17 anos vai até 2031.

Kiala havia se transferido no verão de 2024 do Hertha Berlim para o campus do Bayern e, em dezembro do ano passado, fez até sua estreia como profissional sob o comando do técnico Vincent Kompany, na vitória por 4 a 0 sobre o Heidenheim, aos 16 anos.

"Confiamos muito no Cassiano e queremos levá-lo de forma contínua para perto do nosso time principal. Ele é o segundo estreante mais jovem da história dos profissionais do Bayern, já assumiu responsabilidade como capitão da seleção alemã sub-17 e tem tudo para trilhar seu caminho no FC Bayern. Na temporada passada, ele teve azar com lesões; agora estamos ansiosos pelos próximos passos com ele", diz o diretor esportivo Christoph Freund no comunicado à imprensa.

Cassiano Kiala é representado pelo empresário estrela Jorge Mendes

O zagueiro é considerado um enorme talento. Ao que tudo indica, já agora ele é visto como capaz de dar o salto definitivo para os profissionais. As negociações antes haviam sido bastante difíceis. Vários grandes clubes supostamente teriam disputado os serviços de Kiala, e seu pai teria até se encontrado com dirigentes do Chelsea e do Manchester City. Ele é representado pela agência Gestifute, do empresário estrela Jorge Mendes.

No entanto, o júnior internacional já se recuperou há muito tempo da ruptura da sindesmose sofrida em fevereiro. Na pré-temporada, Kiala voltou a fazer parte do elenco profissional e também esteve em campo recentemente no amistoso contra o Heidenheim.