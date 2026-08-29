Já há poucas semanas, Vincent Kompany fazia questão de colocar Min-Jae Kim sob a luz certa em público. Afinal, o sul-coreano ainda era visto como um possível candidato à venda. Um status que ele carregava desde a chegada de Jonathan Tah no verão passado e que, no mais tardar após a última temporada, na qual Kim passou a maior parte dos jogos importantes no banco de reservas, só foi se consolidando ainda mais.

Kim, segundo os inúmeros relatos da época, poderia deixar o Bayern de Munique diante de uma oferta adequada. E, em graus variados de concretude, tanto o clube bávaro quanto o próprio zagueiro teriam recebido consultas bastante concretas. Mas foi especialmente Kim quem supostamente recusou uma proposta atrás da outra de clubes interessados como Manchester United, Aston Villa e também o Arsenal.

Uma decisão da qual o recordista alemão agora se beneficia enormemente. Isso porque, nos dois primeiros jogos oficiais da temporada, o sul-coreano apareceu de forma surpreendente na equipe titular, uma vez no lugar de Dayot Upamecano e outra no de Tah, e convenceu tanto na Supercopa contra o BVB quanto na goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da Bundesliga.

Vincent Kompany rasga elogios a Kim no Bayern de Munique: "Em cada situação, ele reagiu da maneira certa"

Para Kompany, isso naturalmente não foi surpresa. Afinal, já quando fez há poucas semanas uma defesa enfática do zagueiro nominalmente número três do Bayern, ficou claro o quanto o treinador do recordista alemão aprecia Kim e que ele não avalia a hierarquia da zaga do time de Munique de forma tão inequívoca quanto a imprensa.

Quando o time de Munique fez uma parada no país natal de Kim no início de agosto, durante sua turnê pela Ásia, Kompany praticamente se derreteu pelo seu comandado, teoricamente da segunda linha. "Não digam tudo de forma tão absoluta", repreendeu Kompany os repórteres que viajavam com a equipe, ao ser questionado sobre o suposto risco de Kim voltar a ter um papel permanente de reserva: "Estamos falando aqui de uma concorrência de que eu gosto. O mais importante é se provar em campo. Nesse sentido, faço um elogio ao Min-Jae. Não importa o que aconteça, ele segue concentrado e deixa as ações falarem em campo."

Ele disse que, na última temporada, em que Kim só pôde ter um papel maior nas semanas finais de uma Bundesliga que já estava decidida, quis procurar conversa com o jogador de 29 anos em várias ocasiões, mas acabou mudando de ideia repetidamente. "Tive muitas situações em que pensei: talvez agora seja o momento certo para falar com Min-Jae", contou Kompany. "Às vezes falei com ele, às vezes o deixei em paz. Em cada situação, ele reagiu da maneira certa e deu tudo de si nos treinos e em campo."

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Min-Jae Kim desfruta de alto prestígio no Bayern de Munique: "Grande caráter"

O Bayern agora colhe os frutos da bem-sucedida gestão de elenco de Kompany e da forma serena e altamente profissional com que Kim lidou com a situação. Afinal, como se sabe, o plano é que a temporada que está por vir só termine em 5 de junho de 2027, em Madri. Até lá, uma longa e duradoura fase de desgaste espera os profissionais do clube de Munique, e isso depois de uma pausa de verão extremamente curta por causa da Copa do Mundo, algo que especialmente Upamecano ainda deve sentir nas pernas. Não por acaso, Kompany poupou o semifinalista da Copa do Mundo contra o BVB na Supercopa.

Por isso cai muito bem o fato de o clube não ter deixado sair neste verão justamente Kim, que neste momento é uma alternativa absolutamente confiável. Ou, olhando por outro lado, foi uma sorte para o Bayern que o antigo "monstro" do Napoli tenha decidido contra uma saída e a favor da disputa por posição em Munique. Sua transferência certamente teria rendido aos bávaros mais uma boa quantia em taxa de transferência, mas também teria tirado deles um jogador importante de elenco, que agora já cedo lhes permite administrar sem preocupação a carga no início da temporada.

Ainda mais porque Kim desfruta de um prestígio extremamente alto dentro do elenco, ao contrário de certas suposições por causa de seu jeito um pouco tímido. "Um grande caráter, todo mundo no time gosta dele", disse, por exemplo, Serge Gnabry há alguns meses sobre Kim, que aparece muito raramente em público.

E o próprio Kompany também destacou recentemente que, na verdade, o sul-coreano é um verdadeiro animador do ambiente. "As pessoas nem sabem que ele também tem um senso de humor incrível", afirmou o belga: "É verdade mesmo. Sempre que um jogador está ao lado de Min-Jae, ele começa a rir. Talvez esse seja o lado dele que as pessoas não conhecem."

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Min-Jae Kim no Bayern de Munique: de "monstro" a vilão dos erros

Do ponto de vista puramente esportivo, o que "as pessoas" associavam a Kim desde sua chegada a Munique em 2023 às vezes, e com o tempo cada vez mais, não era nada lisonjeiro.

Na temporada 2023/24, ele cometeu dois vacilos no jogo de ida da semifinal contra o Real Madrid, que até o então técnico Thomas Tuchel criticou publicamente, deixando Kim de lado depois disso em favor de Matthijs de Ligt e Eric Dier.

Vilão dos erros em vez de "monstro", apontavam os críticos especialmente após suas atuações fracas contra a Inter de Milão nos jogos das quartas de final da Champions League, em que ele esteve ao menos envolvido em três dos quatro gols sofridos. O que acabou sendo esquecido: naquele momento, Kim era um dos jogadores com maior carga de desgaste do mundo por causa de suas longas viagens para a seleção e da organização geral do calendário. A FIFPro chegou a soar o alarme publicamente por causa dele e alertou para danos de longo prazo à saúde do sul-coreano, que, de todo modo, naquela época já se arrastava pelo restante da temporada desde o inverno com persistentes problemas no tendão de Aquiles.

Min-Jae Kim se mostra satisfeito com papel de reserva no Bayern de Munique

Talvez também por causa desse histórico, o próprio Kim parecia tudo, menos insatisfeito, quando o Bayern contratou Tah sem custos no verão passado e o colocou à sua frente. Enquanto Tah se tornou imediatamente titular e até parte do conselho do elenco, Kim passou a esquentar o banco.

"Nunca vivi uma fase longa em que não jogasse, por isso no começo foi um pouco difícil. Mas, com o tempo, percebi que isso também tem um lado positivo", disse ele em meados de abril ao veículo coreano Footballist: "Eu sempre pensei que jogar constantemente era a solução, mas agora estou satisfeito com a minha situação como desafiante."

Ele repetiu isso mais uma vez em agosto, depois de Kompany tê-lo elogiado de forma efusiva. "Fico muito feliz em poder me medir com Jonathan Tah e Dayot Upamecano", disse na ocasião: "No Bayern de Munique, há uma forte concorrência a cada temporada. Mas também nos entendemos muito bem. E trocamos muitas ideias, por isso estou muito satisfeito. Posso aprender muito com eles."

Dayot Upamecano pode servir de exemplo para Kim no Bayern de Munique

Talvez Upamecano até lhe sirva de exemplo. O francês também desfrutou inicialmente, após sua transferência do RB Leipzig, de uma reputação duvidosa de zagueiro inconsequente ou até de "Pannen-Upa", como o Bild o apelidou após sua lendária atuação desastrosa contra o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, na histórica goleada sofrida por 5 a 0.

Vez ou outra, erros por vezes gritantes apareciam no jogo do zagueiro tão talentoso e acabavam levando a gols sofridos. Hoje, porém, ele praticamente eliminou isso por completo. Upamecano é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Talvez Kim não seja, mas é claramente perceptível neste verão que o sul-coreano voltou a ter mais do "monstro" da Itália, por quem o Bayern um dia considerou valer uma taxa de transferência de 50 milhões de euros.

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Min-Jae Kim é o vencedor silencioso do verão no Bayern de Munique

Porque, em termos de desempenho, ao menos foi o que mostraram os dois primeiros jogos oficiais da temporada, o sul-coreano por enquanto se livrou de sua reputação duvidosa de vilão dos erros. Contra o BVB, Kim atuou com muita segurança e até melhor do que Tah, seu companheiro de zaga. Contra o Stuttgart, ele também não se deixou abalar por um mal-entendido com Joshua Kimmich logo no início da estreia na Bundesliga.

Tanto o sul-coreano quanto o capitão da seleção alemã, excessivamente motivado, subiram para disputar a bola pelo alto, Kimmich desviou sem querer no caminho de Dzenan Pejcinovic, mas Upamecano afastou o perigo. Depois disso, Kim confirmou as boas impressões da pré-temporada, fez alguns passes rasteiros inteligentes na saída de bola, mostrou-se extremamente dinâmico nos duelos em velocidade e firme nas divididas pelo chão e pelo alto.

Kim parece estar no auge físico neste início de temporada. Talvez ele realmente esteja se beneficiando do fato de, na temporada passada, ter estado em campo por "apenas" 2.051 minutos, em vez dos 3.593 do ano anterior, e alguns deles bastante debilitado, além de muitas vezes ter precisado dar preferência a Tah e Upamecano. Dá a impressão de que o período como número três claro na zaga lhe fez bem, especialmente fisicamente, mas também mentalmente.

Para Kompany e o Bayern, isso é uma bênção. Embora, apesar da notável evolução de Kim, ainda pareça muito improvável no momento que no fim das contas haja uma disputa séria por posição na zaga e que o belga desfaça a dupla estabelecida Upamecano/Tah até mesmo nos jogos mais importantes da temporada. Mas: afinal, "não se deve dizer tudo de forma tão absoluta".

Min-Jae Kim: estatísticas e números de desempenho no Bayern de Munique

Temporada Jogos Gols Assistências Minutos em campo 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







