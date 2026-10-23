Vincent Kompany é levado ao hospital após médico de emergência ser chamado ao centro de treinamento do Bayern de Munique

Equipe de emergência é enviada ao centro de treinamento do Bayern de Munique
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi levado a um hospital de Munique na tarde de sexta-feira, acompanhado por um médico de emergência, segundo o BILD. Um helicóptero de resgate teria pousado no centro de treinamento do clube, na Sabener Strasse.
O treinador belga de 40 anos foi transportado de ambulância após a chegada da equipe médica.
O Bayern de Munique ainda não divulgou nenhuma atualização ou comunicado oficial sobre o estado de saúde de Kompany.
Kompany fala sobre os efeitos de uma grave infecção viral
O episódio ocorre após Kompany contrair uma grave infecção viral na semana anterior. Ao falar com jornalistas depois do empate por 2 a 2 com o Arsenal, na quarta-feira, pela Champions League, Kompany admitiu que havia se esforçado demais apesar de não estar se sentindo bem.
“Como treinador, você sempre quer fazer tudo e cuidar de tudo”, afirmou Kompany.
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“Peguei um vírus bem forte na semana passada. É claro que não ouvi meu corpo e, por fim, ele disse: ‘Agora pare!’”
Problemas de saúde persistentes afetam trabalho à beira do campo e nos treinos
A doença já havia obrigado Kompany a se deitar em um sofá em seu escritório durante o intervalo e após a vitória do Bayern por 6 a 1 sobre o RB Leipzig. Segundo relatos, a infecção causou complicações em antigas cicatrizes, dificultando movimentos básicos como subir escadas.
Ele não participou dos treinos do time principal no início da semana e deixou as entrevistas coletivas a cargo do auxiliar técnico Aaron Danks.
“O mais importante, e é o que estamos incentivando-o a fazer agora, é descansar e levar o tempo de que precisar, por mais que isso demore”, disse Danks na terça-feira.
Preocupação aumenta enquanto o Bayern aguarda esclarecimentos médicos
Apesar da doença, Kompany voltou à beira do campo para o confronto europeu de quarta-feira contra o Arsenal, na Allianz Arena.
Os motivos exatos do transporte de emergência na sexta-feira e o estado atual de Kompany ainda não foram confirmados.
Novas informações são esperadas enquanto o Bayern de Munique acompanha a recuperação do treinador.