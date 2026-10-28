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Vincent Kompany recebeu alta hospitalar, cinco dias depois de passar mal no centro de treinamento do Bayern de Munique, na sexta-feira. Max Eberl revelou que o diagnóstico do técnico foi de irritação meníngea. Embora não haja previsão para seu retorno, o membro da diretoria do Bayern responsável pelo esporte está confiante de que ele estará plenamente recuperado muito em breve.

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Desmaio de Kompany foi causado por irritação meníngea

Kompany recebeu alta do hospital na quarta-feira, cinco dias depois de passar mal na sede do clube, na Säbener Strasse. Segundo The Athletic, ele assistia a um treino do segundo time do Bayern naquele momento, após sofrer com uma infecção viral durante a semana anterior.

Eberl esclareceu agora que o quadro de Kompany foi diagnosticado como irritação meníngea. A plataforma médica ebm.one descreve o meningismo como uma inflamação ou irritação das meninges, membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal, sem as outras características da meningite.

Eberl confia que Kompany voltará a estar 100%

Em declaração na quarta-feira, antes do confronto do Bayern com o Magdeburg, da segunda divisão, pela Copa da Alemanha, Eberl disse: "Para ser sincero, ele está bem, dadas as circunstâncias… Eu não diria que está muito bem, mas está bem. Ele recebeu alta do hospital hoje. Essa é a maior e melhor notícia para todos nós."

Ele acrescentou: "Descobriram o que é: trata-se de uma irritação meníngea que causou esse episódio na sexta-feira. Mas tenho certeza de que ele logo estará 100% de novo, poderá voltar para casa e fazer a reabilitação lá."

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Kompany admitiu que não ouviu o próprio corpo

Kompany havia falado sobre sua doença após o empate por 2 a 2 com o Arsenal pela Champions League, na quarta-feira passada. Ao Bild, disse: "Como treinador, você sempre quer fazer tudo e realizar o que pode. Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não ouvi meu corpo. Então, em determinado momento, ele simplesmente disse: 'Pare agora!'"

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Além da infecção, o ex-defensor também vinha tratando uma lesão no quadril que prejudicou sua mobilidade. Nos jogos recentes contra RB Leipzig e Arsenal, ele foi à área técnica apenas ocasionalmente e passou a maior parte do tempo sentado no banco de reservas.

Sem prazo para a volta de Kompany, confronto com o Dortmund se aproxima

Ainda não há prazo para o retorno de Kompany, que dependerá de sua recuperação. Os auxiliares Aaron Danks e Rene Maric continuarão à frente do time principal durante sua ausência.

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Depois de enfrentar o Magdeburg, o Bayern recebe o Borussia Dortmund no sábado. As duas equipes dividem a liderança da Bundesliga, com 17 pontos, antes de o Bayern visitar o Atlético de Madrid pela Champions League, três dias depois.



