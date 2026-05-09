Ainda não está claro onde Vincent Janssen jogará na próxima temporada. O atacante de 31 anos pode renovar seu contrato, que está chegando ao fim, com o Royal Antwerp FC, mas também está na mira de clubes dos Estados Unidos e do Oriente Médio. É o que informa o Gazet van Antwerpen.
O Antwerp gostaria de continuar com Janssen. O atacante tem um contrato que expira neste verão e, do ponto de vista do clube belga, ele deve ser renovado por mais dois anos.
Caso Janssen também queira isso, ele terá que se contentar com um salário bem menor. Atualmente, ele ainda ganha cerca de três milhões de euros brutos por ano, sem contar os bônus. No entanto, o Antwerp não tem mais condições de arcar com um salário desse valor atualmente.
Outra opção para Janssen é, portanto, uma transferência sem custos. Segundo consta, já há contatos com clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Não foi revelado quais são esses clubes.
Segundo o técnico Joseph Oosting, Janssen está disposto a prolongar sua estadia na Bélgica. “Ele ainda está aberto à possibilidade de ficar.”
“Mas é uma questão de oferta e procura. Estou conversando sobre isso com o Marc (Overmars, red.), porque acho que o Vincent é um atacante que sabe marcar gols e isso é importante”, conclui Oosting.
O Antwerp contratou Janssen em 2022, vindo do CF Monterrey, do México. Desde então, o jogador, que disputou 22 partidas pela seleção holandesa, chegou a 170 jogos pelo clube belga. Neles, ele marcou 64 gols e deu 27 assistências. Em 2023, Janssen conquistou com o Antwerp o título nacional e a Copa da Bélgica.