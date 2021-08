Villasanti tem o nome registrado no BID, mas estreia deve ocorrer contra o Cuiabá

Para o compromisso deste sábado, contra o São Paulo, Villasanti não chegou a ser relacionado

O volante Mathias Villasanti, novo reforço do Grêmio, teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) no início da noite desta sexta-feira. Desse modo, o paraguaio tem condições legais de fazer a sua estreia com a camisa tricolor.

Para o compromisso deste sábado, contra o São Paulo, Villasanti não chegou a ser relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

A delegação gremista viajou no início da tarde desta sexta-feira para a capital paulista e o volante ficou em Porto Alegre, realizando recondicionamento físico e aguardando o nome ser publicado no BID.

Mathias Villasanti deverá fazer a sua estreia pelo Grêmio contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Pantanal.

O paraguaio assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, prorrogável por mais um ano.

O clube gaúcho acertou com o Cerro Porteño o pagamento de US$ 3,3 milhões de dólares (cerca de R$ 17,1 milhões) para ficar com o jogador. O pagamento será feito de forma parcelada. O Grêmio adquiriu 80% dos direitos do atleta.