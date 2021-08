Villasanti deve fazer estreia no Grêmio contra o Cuiabá, pelo Brasileirão

O jogo, atrasado, é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

O volante paraguaio Mathias Villasanti será a novidade do Grêmio para o confronto contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (18), jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Villasanti, que foi contratado na semana passada, junto ao Cerro Porteño-PAR, foi relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para compor a delegação que viajou para o Mato Grosso. O volante, de 24 anos, é a nova esperança gremista para ajudar o time a sair da zona do rebaixamento.

O técnico Felipão não divulgou a escalação, mas Villasanti está cotado para começar entre os titulares, no lugar de Jean Pyerre, que não vem tendo boas atuações. A outra possibilidade de mudança no time gremista é a improvisação de Rafinha na lateral esquerda, no lugar de Cortez.

No treino realizado nesta terça-feira (17), antes do embarque para Cuiabá, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um trabalho tático, com movimentos de ataque e posicionamento defensivo em bolas paradas. O desfalque gremista será o zagueiro e capitão do time, Pedro Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Gabriel Chapecó, Brenno e Adriel

Zagueiros: Ruan, Rodrigues e Paulo Miranda

Laterais: Vanderson, Rafinha, Cortez e Diogo Barbosa

Meio campistas: Darlan, Fernando Henrique, Jean Pyerre, Jonathan Robert, Lucas Silva, Maicon, Thiago Santos e Villasanti

Atacantes: Léo Pereira, Luiz Fernando, Ricardinho, Douglas Costa, Alisson e Borja