Villarreal x Sevilla: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com público presente no estádio, Villarreal e Sevilla se enfrentam neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star Hits, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Sevilla DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Estadio de la Cerámica - Vila-Real, ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guilermo Cuadra Fernández

Assistentes: Santiago Jaime Latre e Jorge Bueno Mateo

ONDE VAI PASSAR?

O Sevilla faz o últimojogo fora de casa da temporada / Foto: Getty Images

O Star Hits, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 13h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILLARREAL

O Villarreal, finalista da Liga Europa, é o sétimo colocado, empatado em pontos com Bétis, quinto, que fecha a zona de classificação para a edição 2021/22 da UEL.

Para o duelo, o time não terá seis jogadores: Mario Gaspar, Geronimo Rulli e Capoue estão suspensos, enquanto Vicente Iborra, Juan Foyth e Samuel Chukwueze estão lesionados.

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; G. Moreno, Alcacer, Pino

SEVILLA

O Sevilla é o quarto colocado, com 74 pontos. A vaga para a Liga dos Campeões já está garantida, mas já não existe mais chance de título, já que poderia, no máximo, empatar com o Atlético de Madrid, líder, que leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate.

Lopetegui não tem desfalques para o duelo, e pode fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Valencia na rodada anterior.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Gomez; Suso, En-Nesyri, Ocampos

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Real Valladolid 0 x 2 Villarreal La Liga 13 de maio de 2021 Villarreal 2 x 4 Celta de Vigo La Liga 09 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Villarreal La Liga 23 de maio de 2021 13h (de Brasília) Villarreal x Manchester United Liga Europa 26 de maio de 2021 16h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 0 Valencia La Liga 12 de maio de 2021 Real Madrid 2 x 2 Sevilla La Liga 09 de maio de 2021

Próximas partidas