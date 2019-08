Villarreal x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes fecham a terceira rodada do Campeonato Espanhol neste domingo (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fechando a quarta rodada do Campeonato Espanhol, o visita o neste domingo (1), às 16h (de Brasília), visando seguir invicto no torneio. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Real Madrid DATA Domingo, 1 de setembro LOCAL Estádio De La Cerámica HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILLARREAL

Registrando um empate e uma derrota na Liga, o Villarreal ocupa a 13ª posição, com apenas um pontos, e busca a sua primeira vitória no campeonato.

A equipe pode ter como desfalque Ruben Pena, com um pequeno problema no tendão. Mario Gasper pode ser o seu substituto.

Provável escalação: Fernández; Peña, Albiol, Torres, Quintillá; Anguissa, Cazorla; Chukwueze, Iborra, Gómez; Moreno

REAL MADRID

Com o objetivo de conquistar o Campeonato Espanhol na temporada, os merengues precisam reencontrar o caminho da vitória após empatar com o por 2 a 2.

Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane não poderá contar com o colombiano James Rodriguez, que se machucou e juntou-se ao defensor Ferland Mendy, aos meias Marco Asensio e Diaz e aos atacantes Rodrigo e Hazard na lista de atletas sem condições de atuar.

Atualmente, os merengues ocupam a terceira posição, com quatro pontos. Dois a menos que e .

Provável escalação: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius Jr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 (5) x (4) 2 Real Madrid Amistoso de clubes 11/08/2019 1 x 3 Real Madrid 17/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Real Madrid La Liga 01/09/2019 16h Real Madrid x La Liga 14/09/2019 8h

VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Breschia 2 x 1 Valladolid Amistoso de clubes 10/08/2019 1 x 2 Valladolid La Liga 18/08/2019

Próximas partidas