Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

Villarreal e Real Madrid entram em campo neste sábado (12), no estádio El Madrigal, às 12h15 (de Brasília), pela 24ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Real Madrid DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL El Madrigal, Villarreal - ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado, no estádio El Madrigal. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na sexta posição do Campeonato Espanhol com 35 pontos, o Villarreal conta com o apoio de sua torcida para bater o poderoso rival e tentar entrear no G-4.

O Submarino Amarelo, com compromisso importante contra a Juventus no meio da semana pela Champions League, pode ir a campo com modificações nos titulares.

Do outro lado, o Real Madri está na liderança, com 53 pontos somados. Os Merengues sabem que com um triunfo podem abrir ainda mais distância na tabela.

Também com duelo marcado contra o PSG no meio da semana pelas oitavas da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti também cogita realizar alterações na equipe.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VILLARREAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 0 x 2 Villarreal La Liga 6 de fevereiro de 2022 Villarreal 3 x 0 Mallorca La Liga 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Villarreal La Liga 19 de fevereiro de 2022 10h (de Brasília) Villarreal x Juventus Champions League 22 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 0 Granada La Liga 6 de fevereiro de 2022 Athletic Bilbao 1 x 0 Real Madrid Copa do Rei 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas