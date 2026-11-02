Prévia de Villarreal x PSG pela Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

O PSG visita o Villarreal no Estadio de la Cerámica na terça-feira, 3 de novembro, pela fase de liga da Champions League. O início da partida está marcado para as 16h EST e 20h GMT.

Começo perfeito dos campeões da Europa

O PSG chega a Villarreal após iniciar de forma perfeita a defesa do título da Champions League. A equipe marcou seis gols contra o Slovan Bratislava antes de vencer o Manchester City e o Barcelona. Em todas as competições, o time de Luis Enrique venceu nove partidas seguidas. A mais recente foi uma goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1, com o lateral-direito ofensivo Achraf Hakimi marcando um raro hat-trick em meio às ausências de Kvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele por lesão. Hakimi também deu duas assistências.

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Submarino Amarelo afunda em LaLiga

O Villarreal vive uma situação difícil no campeonato nacional após a derrota para o Espanyol, que o deixou na penúltima posição de LaLiga. Em seu jogo mais recente na Champions League, perdeu por 4 a 3 para o Liverpool em Anfield. Ainda assim, o Villarreal terá motivos para acreditar que pode criar dificuldades para o PSG, já que ambos os times marcaram em todos os jogos dos atuais campeões nesta edição da competição. O mesmo vale para as partidas do Villarreal na Europa nesta temporada. Ambos os times também marcaram em 12 dos 14 jogos do Villarreal em casa, considerando todas as competições.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

As últimas seis vitórias do PSG em todas as competições foram por dois ou mais gols de diferença.

Os três jogos do Villarreal na fase de liga tiveram 16 gols, média de 5,33 por partida.

A dupla do Villarreal formada por Gerard Moreno e Ilias Akhomach é dúvida, enquanto o PSG não conta com o trio importante formado por Marquinhos, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

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