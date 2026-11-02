Prévia de Villarreal x PSG pela Champions League
O PSG visita o Villarreal no Estadio de la Cerámica na terça-feira, 3 de novembro, pela fase de liga da Champions League. O início da partida está marcado para as 16h EST e 20h GMT.
Começo perfeito dos campeões da Europa
O PSG chega a Villarreal após iniciar de forma perfeita a defesa do título da Champions League. A equipe marcou seis gols contra o Slovan Bratislava antes de vencer o Manchester City e o Barcelona. Em todas as competições, o time de Luis Enrique venceu nove partidas seguidas. A mais recente foi uma goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1, com o lateral-direito ofensivo Achraf Hakimi marcando um raro hat-trick em meio às ausências de Kvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele por lesão. Hakimi também deu duas assistências.
Submarino Amarelo afunda em LaLiga
O Villarreal vive uma situação difícil no campeonato nacional após a derrota para o Espanyol, que o deixou na penúltima posição de LaLiga. Em seu jogo mais recente na Champions League, perdeu por 4 a 3 para o Liverpool em Anfield. Ainda assim, o Villarreal terá motivos para acreditar que pode criar dificuldades para o PSG, já que ambos os times marcaram em todos os jogos dos atuais campeões nesta edição da competição. O mesmo vale para as partidas do Villarreal na Europa nesta temporada. Ambos os times também marcaram em 12 dos 14 jogos do Villarreal em casa, considerando todas as competições.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- As últimas seis vitórias do PSG em todas as competições foram por dois ou mais gols de diferença.
- Os três jogos do Villarreal na fase de liga tiveram 16 gols, média de 5,33 por partida.
- A dupla do Villarreal formada por Gerard Moreno e Ilias Akhomach é dúvida, enquanto o PSG não conta com o trio importante formado por Marquinhos, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.