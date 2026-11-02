Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoPSG
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Com a ajuda da

Villarreal x PSG: tudo o que você precisa saber sobre o jogo pela Champions League

Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões
A. Hakimi

Prévia completa de Villarreal x PSG pela Champions League. Analisamos as táticas, as novidades das equipes, a fase atual e muito mais.

Prévia de Villarreal x PSG pela Champions League

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Estadio de la Ceramica

O PSG visita o Villarreal no Estadio de la Cerámica na terça-feira, 3 de novembro, pela fase de liga da Champions League. O início da partida está marcado para as 16h EST e 20h GMT.

Começo perfeito dos campeões da Europa

O PSG chega a Villarreal após iniciar de forma perfeita a defesa do título da Champions League. A equipe marcou seis gols contra o Slovan Bratislava antes de vencer o Manchester City e o Barcelona. Em todas as competições, o time de Luis Enrique venceu nove partidas seguidas. A mais recente foi uma goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1, com o lateral-direito ofensivo Achraf Hakimi marcando um raro hat-trick em meio às ausências de Kvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele por lesão. Hakimi também deu duas assistências.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Submarino Amarelo afunda em LaLiga

O Villarreal vive uma situação difícil no campeonato nacional após a derrota para o Espanyol, que o deixou na penúltima posição de LaLiga. Em seu jogo mais recente na Champions League, perdeu por 4 a 3 para o Liverpool em Anfield. Ainda assim, o Villarreal terá motivos para acreditar que pode criar dificuldades para o PSG, já que ambos os times marcaram em todos os jogos dos atuais campeões nesta edição da competição. O mesmo vale para as partidas do Villarreal na Europa nesta temporada. Ambos os times também marcaram em 12 dos 14 jogos do Villarreal em casa, considerando todas as competições.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • As últimas seis vitórias do PSG em todas as competições foram por dois ou mais gols de diferença.
  • Os três jogos do Villarreal na fase de liga tiveram 16 gols, média de 5,33 por partida.
  • A dupla do Villarreal formada por Gerard Moreno e Ilias Akhomach é dúvida, enquanto o PSG não conta com o trio importante formado por Marquinhos, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Villarreal x PSG

4-2-3-1
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formação
PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaS. ComesanaS. ComesanaN. SalibaN. SalibaP. GueyeP. GueyeT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoL. BeraldoL. BeraldoA. HakimiA. HakimiL. HernandezL. HernandezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. Doue
PSG crest
PSG
PSG
4-2-3-1
Villarreal

Time titular

PSG

Técnico

  • I. Perez
  • Luis Enrique

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google