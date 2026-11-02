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FC Villarreal x Paris Saint-Germain: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

O jogo entre FC Villarreal e Paris Saint-Germain começa em 03/11/2026, às 21h.

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: onde assistir ao vivo hoje na TV e pela internet?

A partida entre Villarreal e Paris Saint-Germain será transmitida ao vivo pelo DAZN. Por lá, você poderá acompanhar o jogo por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Villarreal e Paris Saint-Germain?

O Villarreal chega a este jogo com uma campanha irregular: nos últimos cinco jogos oficiais, a equipe conquistou duas vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Espanyol na liga. Antes disso, venceu o Liverpool por 4 a 3 na Champions League. Nessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu nove.

O PSG vive uma fase excepcional e venceu seus últimos cinco jogos oficiais. Depois das vitórias por 4 a 2 sobre o Manchester City e por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, a equipe venceu o Le Havre fora de casa por 5 a 1 na Ligue 1 em sua partida mais recente. Nesse período de cinco jogos, o PSG marcou 16 gols e sofreu nove.

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: escalações

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: momento das equipes

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: retrospecto dos confrontos diretos

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: as tabelas de classificação