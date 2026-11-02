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Villarreal x Paris Saint-Germain: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Villarreal enfrenta o Paris Saint-Germain. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e pela internet hoje?

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é extremamente útil.

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  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
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FC Villarreal x Paris Saint-Germain: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Estadio de la Ceramica

O jogo entre FC Villarreal e Paris Saint-Germain começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

FC Villarreal x Paris Saint-Germain ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

A partida entre Villarreal e Paris Saint-Germain será transmitida ao vivo pelo DAZN. Lá, você pode acompanhar o jogo por streaming.

Assuntos da semana: como chegam FC Villarreal e Paris Saint-Germain?

O Villarreal chega a este jogo com uma campanha irregular: nos últimos cinco jogos oficiais, a equipe conquistou duas vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Espanyol na liga. Antes, venceu o Liverpool por 4 a 3 na Champions League. Nesses cinco jogos, o Villarreal marcou oito gols e sofreu nove.

O PSG vive uma fase excepcional e venceu seus últimos cinco jogos oficiais. Depois das vitórias por 4 a 2 sobre o Manchester City e por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, a equipe venceu o Le Havre fora de casa por 5 a 1 na Ligue 1 em sua partida mais recente. Nesse período de cinco jogos, o PSG marcou 16 gols e sofreu nove.

VIL

VIL - Sequência

ELC
E0-0
LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSG

PSG - Sequência

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: escalações

Prováveis escalações de Villarreal x PSG

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formação
PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeN. PepeN. PepeM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. HernandezL. HernandezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresD. DoueD. DoueM. AklioucheM. Akliouche
PSG crest
PSG
PSG
4-4-2
Villarreal

Time titular

PSG

Técnico

  • I. Perez
  • Luis Enrique

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: momento das equipes

VIL

VIL - Sequência

ELC
E0-0
LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSG

PSG - Sequência

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: retrospecto dos confrontos diretos

FC Villarreal x Paris Saint-Germain: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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