Villarreal x Manchester United: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em disputa direta pela liderança do grupo F, Villarreal e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (23), no estádio El Madrigal, às 14h45 (de Brasília), pela quinta rodada da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Villarreal x Manchester United DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Estádio El Madrigal, Villarreal - ESP HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Em casa, o Villarreal quer se impor diante do rival, que vive um momento turbulento na temporada.

O Submarino Amarelo segue sem poder contar com Gerard Moreno, lesionado. Já Danjuma e Capoue, com problemas físicos são dúvidas, mas o técnico Unai Emery espera ter a dupla disponível na terça-feira.

Após demitir Ole Dunnar Solskjaer, o Manchester United, que ainda não anunciou o novo comandante, e terá Michael Carrick coordenando a equipe na beira do campo.

Paul Pogba, Luke Shaw Raphael Varane estão machucados e continuam fora, além de Mason Greenwood, que testou positivo para o covid-19.

Outro que deve desfalcar a equipe é Edinson Cavani, que se recupera de um problema no tendão..

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Coquelin; Pino, Dia, Danjuma.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Dalot; Van de Beek, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 1 x 1 Villarreal La Liga 20 de novembro de 2021 Villarreal 1 x 0 Getafe La Liga 7 de novembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Barcelona La Liga 27 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Victoria CF x Villarreal Copa do Rei 30 de novembro de 2021 15h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 4 x 1 Manchester United Premier League 20 de novembro de 2021 Manchester United 0 x 2 Manchester City Premier League 6 de novembro de 2021

