Villarreal x Elche: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Partida acontece neste domingo (4), pela 4ª rodada de La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

O Villarreal recebe o Elche neste domingo (4), no Estádio de la Cerámica, a partir das 13h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Pensando na estreia da fase de grupos da Conference League, o Villarreal enfrenta o Elche. Com ste pontos conquistados, a equipe de Unai Emery quer encostar nos líderes da competição.

Para o duelo, a equipe terá os desfalques de Juan Foyty e Alberto Moreno, machucados.

Do outro lado, o Elche, ainda tenta conquistar sua primeira vitória no compeonayo, tendo somado apenas um ponto. No duelo, o técnico Francisco Rodriguez não terá Fidel e Verdí, também machucados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Villarreal: Rulli; Femenía, Albiol, Torres, Pedraza; Capue, Parelo, Lo Celso e Pino; Moreno e Morales.

Possível escalação do Elche: Badia; Lriola, Roco, Bigas, Mojica; Collado, Mascarell, Gumbau, Tete; Ponce e Mart.

Desfalques da partida

Villarreal:

Juan Foyth e Alberto Moreno: lesionados

Elche:

Fidel e Gonzalo Verdú: lesionados

Quando é?

JOGO Villarreal x Elche DATA Domingo, 4 de setembro de 2022 LOCAL Estádio de la Cerámica - Vila-real, ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Luis Manuera Montero (ESP)

Assistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Javier Iglesias (ESP)

Últimos resultados e próximos jogos

Villarreal

JOGO CAMPEONATO DATA HNK 0 x 2 Villarreal Conference League 25 de agosto de 2022 Getafe 0 x 0 Villarreal La Liga 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Lech Poznan Conference League 8 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília) Real Betis x Villarreal La Liga 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Elche

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 1 x 1 Almeria La Liga 22 de agosto de 2022 Elche 0 x 1 Real Sociedad La Liga 27 de agosto de 2022

Próximas partidas