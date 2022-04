Villarreal x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

O Villarreal recebe o Bayern de Munique na tarde desta quarta-feira (6), no estádio El Madrigal, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Bayern DATA Quarta-feira, 6 de abril de 2022 LOCAL El Madrigal, Villarreal - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no El Madrigal. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Villarreal é mais uma equipe que chega como surpresa nas quartas de final da Champions League.

Na fase anterior, o Submarino Amarelo eliminou a Juventus, após empate por 1 a 1 e triunfo por 3 a 0.

A equipe espanhola está na sétima posição da La Liga, com 45 pontos.

Do outro lado, o Bayern é considerado favorito no duelo.

Os Bávaros passaram pelo RB Salzburg nas oitavas de final. No primeiro jogo, empate por 1 a 1, no segundo, atropelo alemão por 7 a 1.

Na Bundesliga, o Bayern é o líder, com 66 pontos marcados.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa na fase eliminatória da Champions League.

A CAMPANHA DO VILLARREAL

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Manchester United 2 x 1 Villarreal

Young Boys 1 x 4 Villarreal

Villarreal 2 x 0 Young Boys

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Atalanta 2 x 3 Villarreal

Villarreal 1 x 1 Juventus

Juventus 0 x 3 Villarreal

A CAMPANHA DO BAYERN DE MUNIQUE

Barcelona 0 x 2 Bayern

Bayern 5 x 0 Dínamo de Kiev

Benfica 0 x 4 Bayern

Bayern 5 x 2 Benfica

Dínamo de Kiev 1 x 2 Bayern

Bayern 3 x 0 Barcelona

RB Salzburg 1 x 1 Bayern

Bayern 7 x 1 RB Salzburg

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 2 x 0 Villarreal La Liga 2 de abril de 2022 Cádiz 1 x 0 Villarreal La Liga 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Athletic Bilbao La Liga 9 de abril de 2022 13h30 (de Brasília) Bayern x Villarreal Champions Lague 12 de abril de 2022 16h (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 1 x 4 Bayern Bundesliga 2 de abril de 2022 Bayern 4 x 0 Union Berlin Bundesliga 19 de março de 2022

Próximas partidas