Villarreal x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste domingo (25), pela La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A briga pelo título do Campeonato Espanhol continua a todo vapor: o Barcelona viaja para enfrentar o Villarreal, neste domingo (25), às 11h15 (de Brasília), no Estadio de la Cerámica, em Villarreal, pela 33ª rodada da La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo da Fox Sports. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Barcelona DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Estadio de la Cerámica - Villarreal, ESP HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Villarreal está vivo na briga pela Liga Europa / Foto: Getty Images

A Fox Sports, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 11h15 (de Brasília). Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILLARREAL

Sétimo colocado da tabela da La Liga no momento, o Villarreal tem boas chances de jogar uma competição europeia na próxima temporada: se a temporada acabasse agora, o time estaria classificado para a inédita Liga Conferência Europa da Uefa, com sete pontos de vantagem para o oitavo colocado, Granada - que tem um jogo a menos. Mesmo assim, o time quer a vaga na Liga Europa.

E o Submarino Amarelo está vivíssimo na briga : nessa temporada, o quinto e o sexto colocados do Campeonato Espanhol estariam classificado para a competição continental. A Real Sociedad, com 50, está na quinta posição, e o Bétis, na sexta, tem 49, justamente a mesma quantidade de pontos do Villarreal.

Assim, a vitória contra o Barcelona pode ser determinante. E o treinador Unai Emery irá com o time quase completo: Iborra, lesionado já a algum tempo, é o único desfalque.

Lo intentamos de todas las formas posibles pero las cosas no siempre salen como a uno le gustaría. Ya en pie y pensando en el domingo! Endavant! pic.twitter.com/czl3EDQQ2S — Dani Parejo (@DaniParejo) April 22, 2021

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Pedraza, Torres, Albiol e Juan Foyth; Trigueros, Capoue e Dani Parejo; Gerard Moreno, Paco Alcácer e Chukwueze.

BARCELONA

O Barcelona ainda pode ser campeão espanhol nesta temporada. E para isso, só depende de si. O Atlético de Madrid é o líder, com 73 pontos, mas por ter um confronto direto contra a equipe de Diego Simeone e um jogo a menos, os catalães podem superar os rivais. O time de Ronald Koeman está cinco pontos atrás do Atleti.

"Queremos lutar pela La Liga. Está em nossas mãos, mas não será fácil vencer os últimos oito confrontos. A pressão sempre existe no Barcelona. Independentemente da posição na tabela, deve-se ganhar, jogar bem, brigar por troféus. Agora é o momento de demonstrar que podemos levar este campeonato", afirmou Koeman

Para o confronto, o Barça, recentemente campeão da Copa do Rey , segue sem Coutinho, Braithwaite e Ansu Fati, todos lesionados já a algum tempo. Dembelé também é dúvida. Assim, a tendência é que seja Griezmann o parceiro de Messi no comando de ataque.

👊 @Dembouz does part of today's workout with the group. pic.twitter.com/x5EQ5Yx2dY — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2021

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué e Lenglet; Sergi Roberto, Pedri, Busquets, De Jong e Jordi Alba; Messi e Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 1 x 5 Villarreal La Liga 18 de abril de 2021 Alavés 2 x 1 Villarreal La Liga 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Arsenal Liga Europa 29 de abril de 2021 16h (de Brasília) Villarreal x Getafe La Liga 2 de maio de 2021 11h15 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 4 Barcelona Copa do Rei 17 de abril de 2021 Barcelona 5 x 2 Getafe La Liga 22 de abril de 2021

Próximas partidas