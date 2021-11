Villarreal x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Neste sábado (27), o Villarreal recebe o Barcelona no estádio El Madrigal, a partir das 17h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Barcelona DATA Sábado, 267 de novembro de 2021 LOCAL Estádio El Madrigal, Villarreal - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste sábado será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Villarreal busca o triunfo em casa para tentar se aproximar dos rivais que lutam por uma vaga nas competições europeias.

O Submarino Amarelo pode ter algumas mudanças na equipe titular. No entanto, Gerard Moreno é desfalque certo.

Do outro lado, o Barcelona busca a sua segunda vitória consecutiva na La Liga sob o comando de Xavi Hernández.

Os culés seguem sem poder contar com Sergi Robero, Pedri, Ansu Fati e Braithmaite, enquanto Ronald Araujo é dúvida.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Capoue; Pino, Dia, Danjuma.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia, Alba; Nico, Busquets, De Jong; Dembele, Memphis, Gavi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 0 x 2 Manchester United Champions League 23 de novembro de 2021 Celta 1 x 1 Villarreal La Liga 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Victoria CF x Villarreal Copa do Rei 30 de novembro de 2021 15h (de Brasília) Sevilla x Villarreal La Liga 4 de dezembro de 2021 10h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Benfica Champions League 23 de novembro de 2021 Barcelona 1 x 0 Espanyol La Liga 20 de novembro de 2021

Próximas partidas