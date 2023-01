Villarreal x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), a partir das 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Villarreal recebe o Real Madrid na tarde desta quinta-feira (19), no estádio El Madrigal, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Quinto colocado do campeonato espanhol, o Villarreal vem de empate no fim de semana, mas agora vira as suas atenções à Copa e quer aproveitar o momento instável do adversário. O Submarino Amarelo, entretanto, tem uma série de desfalques por lesão.

Do outro lado, o Real Madrid perdeu o título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, e junta os pedaços para disputar a Copa do Rei. A tendência é que o time de Carlo Ancelotti vá a campo com uma equipe alternativa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Villarreal: Reina; Cuenca, Albiol, Torres, A. Moreno; Capoue, Morlanes, Parejo; Chukwueze, Moreno, Pino.

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Desfalques

Villarreal

Giovani Lo Celso, Alfonso Pedraza, Nicolas Jackson, Juan Foyth e Kiko Femenia estão lesionados.

Real Madrid

Lucas Vazquez está no departamento médico.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 19 de janeiro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: El Madrigal, Villarreal - ESP