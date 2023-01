Villarreal x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança, o Real Madrid visita o Villarreal na tarde deste sábado (7), no estádio El Madrigal, às 12h15 (de Brasília), pela 16ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de vitória sobre o Valencia, o Villarreal terá o apoio em massa de sua torcida para buscar o triunfo e tentar entrar no grupo de classificação às competições europeias. O Submarino Amarelo é o sétimo colocado com 24 pontos, mas não terá Lo Celso, lesionado, enquanto Rulli negocia a sua transferência para o futebol holandês.

O Real Madrid, por sua vez, bateu o Valladolid na rodada passa e se igualou em pontos ao líder, Barcelona (38). Os Merengues não poderão contar com Carvajal e Mariano Diaz, machucados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Villarreal: Reina; Femenia, Foyth, P Torres, Moreno; Capoue, Parejo; Chukwueze, Baena, Pino; Danjuma.

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Desfalques

Villarreal

Lo Celso está lesionado, enquanto Rulli está negociando com o Ajax.

Real Madrid

Mariano Diaz e Carvajal estão lesionados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 7 de janeiro de 2022

• Horário: 12h15 (de Brasília)

• Local: El Madrigal, Villarreal - ESP