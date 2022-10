Villarreal x Osasuna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da La Liga

Equipes se enfrentam neste segunda-feira (17), pela nona rodada do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Villarreal e Osasuna se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), no El Madrigal, às 16h (de Brasília), pela nona rodada da LaLiga. O torcedor pode acompanhar o duelo na ESPN2, na TV fechada, e no Star+, na plataforma de streaming.

Em nono lugar com 12 pontos, o Villarreal conta com a força de sua torcida para vencer mais uma e se aproximar do G-6 do campeonato.

Já é o oitavo colocado, com 13 pontos marcados e também quer ficar perto dos grupos de classificação às competições europeias.

Prováveis escalações

Escalação do provável Villarreal: Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma.

Escalação do provável Osasuna: Herrera; Vidal, M Sanchez, Aridane, Cruz; Ezzalzouli, Moncayola, Torro, Oroz, M Gomez; Kike Garcia.

Desfalques

Villarreal

Coquelin, lesionado.

Osasuna

Unai Garcia e Ruben Pena, suspensos, e Kike Saverio, lesionado.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 17 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: El Madrigal, Villarreal - ESP