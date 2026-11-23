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O Villarreal precisou se pronunciar após rumores inusitados sobre a saúde de Nicolas Pepe, ex-ponta do Arsenal, começarem a circular. O Submarino Amarelo tomou a medida incomum de divulgar uma nota oficial para desmentir as alegações de que o jogador sofreu uma lesão ocular grave ao olhar diretamente para um eclipse solar.

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Como começaram os rumores sobre o eclipse solar

As especulações se espalharam recentemente pelas redes sociais depois que o marfinense de 31 anos apareceu em uma partida de La Liga usando uma máscara facial após uma cirurgia ocular. Publicações na internet sugeriram que o problema de saúde teria sido causado por ele ter olhado diretamente para o sol durante o eclipse solar ocorrido na Espanha em agosto.

Um vídeo do eclipse que viralizou no Snapchat, supostamente publicado pela própria conta de Pepe, alimentou a narrativa. O ponta havia desfalcado o time por cinco partidas em outubro após passar pelo procedimento, antes de voltar a jogar.

Villarreal nega categoricamente relação entre cirurgia de Pepe e eclipse

Determinado a encerrar as especulações, o clube espanhol respondeu diretamente às notícias. O Villarreal deixou claro que a cirurgia havia sido marcada com bastante antecedência e não tinha relação com o evento de agosto.

"O Villarreal CF, em resposta a notícias publicadas recentemente por diversos veículos de comunicação, esclarece que é completamente falso que a cirurgia ocular de Nicolas Pepe tenha qualquer relação com a observação do eclipse solar", afirmou o clube.

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"A cirurgia havia sido agendada com antecedência por motivos totalmente alheios a esse evento. O clube pede precisão e responsabilidade ao divulgar informações sobre a saúde de seus jogadores."

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O caminho de Pepe da contratação recorde do Arsenal à La Liga

Pepe passou os últimos dois anos disputando a primeira divisão espanhola, após chegar ao Villarreal depois de uma passagem pelo Trabzonspor, da Turquia.

Antes de se mudar para a Espanha, o ponta teve uma passagem difícil pelo Arsenal após sua transferência do Lille, da Ligue 1, no verão de 2019, por 72 milhões de libras, então um recorde para o clube. Sem corresponder ao valor pago por ele, marcou apenas 27 gols em 112 jogos pelo Arsenal antes de ser emprestado e, por fim, sair sem custos de transferência.

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Retomada do ritmo de jogo após revés contra o Barcelona

Após ficar fora por cinco partidas em outubro, Pepe trabalha para voltar a ganhar espaço no Villarreal. Ele entrou aos 75 minutos durante a recente derrota do Submarino Amarelo por 3 a 2 para o Barcelona .

O Villarreal também buscará reagir em campo depois de desperdiçar um bom início contra o atual campeão de La Liga: abriu dois gols de vantagem nos primeiros sete minutos, mas sofreu gols durante uma sequência de dez minutos de pressão no segundo tempo.