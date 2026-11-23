Como começaram os rumores sobre o eclipse solar
As especulações se espalharam recentemente pelas redes sociais depois que o marfinense de 31 anos apareceu em uma partida de La Liga usando uma máscara facial após uma cirurgia ocular. Publicações na internet sugeriram que o problema de saúde teria sido causado por ele ter olhado diretamente para o sol durante o eclipse solar ocorrido na Espanha em agosto.
Um vídeo do eclipse que viralizou no Snapchat, supostamente publicado pela própria conta de Pepe, alimentou a narrativa. O ponta havia desfalcado o time por cinco partidas em outubro após passar pelo procedimento, antes de voltar a jogar.
Villarreal nega categoricamente relação entre cirurgia de Pepe e eclipse
Determinado a encerrar as especulações, o clube espanhol respondeu diretamente às notícias. O Villarreal deixou claro que a cirurgia havia sido marcada com bastante antecedência e não tinha relação com o evento de agosto.
"O Villarreal CF, em resposta a notícias publicadas recentemente por diversos veículos de comunicação, esclarece que é completamente falso que a cirurgia ocular de Nicolas Pepe tenha qualquer relação com a observação do eclipse solar", afirmou o clube.
"A cirurgia havia sido agendada com antecedência por motivos totalmente alheios a esse evento. O clube pede precisão e responsabilidade ao divulgar informações sobre a saúde de seus jogadores."
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Pepe passou os últimos dois anos disputando a primeira divisão espanhola, após chegar ao Villarreal depois de uma passagem pelo Trabzonspor, da Turquia.
Antes de se mudar para a Espanha, o ponta teve uma passagem difícil pelo Arsenal após sua transferência do Lille, da Ligue 1, no verão de 2019, por 72 milhões de libras, então um recorde para o clube. Sem corresponder ao valor pago por ele, marcou apenas 27 gols em 112 jogos pelo Arsenal antes de ser emprestado e, por fim, sair sem custos de transferência.
Retomada do ritmo de jogo após revés contra o Barcelona
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