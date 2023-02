Villarreal x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo disparar na liderança, o Barcelona visita o Villarrel na tarde deste domingo (12), às 17h (de Brasília), no El Madrigal, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Villarreal conta com o apoio de sua torcida para voltar a ganhar no campeonato. O time é o oitavo colocado, com 31 pontos, e continua sem poder contar com Alfonso Pedraza, Nicolas Jackson, Giovani Lo Celso e Filip Jorgensen.

Do outro lado, o Barcelona não perde há 11 jogos e quer dar sequência à sua arrancada no Espanhol. O único desfalque confirmado no time culé é Dembélé.

Prováveis escalações

Escalação do provável Villarreal: Reina; Foyth, Albiol, P Torres, Mojica; Capoue, Parejo; Chukwueze, Baena, Pino; G Moreno.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Desfalques

Villarreal

Alfonso Pedraza, Nicolas Jackson, Giovani Lo Celso e Filip Jorgensen estão lesionados.

Barcelona

Getty Images

Ousmane Dembelé, lesionado, desfalca o Barcelona.

