Villani se confunde em transmissão e Ed Sheeran, Bruno Mars e Jason Mraz viram a mesma pessoa

O narrador, junto do comentarista Grafite, se atrapalhou ao ver o cantor britânico na transmissão de Inglaterra x Alemanha

Enquanto os fãs de esporte pelo mundo estavam comentando o jogo entre Inglaterra e Alemanha, os brasileiros estavam mais interessados na confusão feita pelo narrador Gustavo Villani e pelo comentarista Grafite durante a partida. A dupla teve problemas para diferenciar os cantores Ed Sheeran, Bruno Mars e Jason Mraz.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Inglês, o cantor Ed Sheeran é fã de futebol e está ligado nas disputas da Eurocopa 2020, especialmente nos jogos da seleção da Inglaterra. Depois de ter feio um show particular ao atletas após a classificação para as oitavas de final, o astro pop foi ao Estádio de Wembley acompanhar a partida entre Inglaterra e Alemanha ao lado de David Beckham.

A cena do cantor ao lado do ex-jogador, claro, chamou atenção dos espectadores - fãs de futebol ou não - ao passar na transmissão oficial da Uefa. Mas aqui no Brasil acabou tendo uma repercussão maior até do que boa parte do jogo, que só viu o primeiro gol aos 30 minutos do segundo tempo.

Narrando a partida no SporTV, canal fechado do Grupo Globo, Gustavo Villani fez uma confusão sobre quem era Ed Sheeran, e ainda trouxe o comentarista Grafite junto. Quando o cantor britânico apareceu ao lado de Beckham, Villani disse que era o cantor de "I'm Yours", música que na verdade é de Jason Mraz. E, enquanto tentava lembrar o nome do intérprete da música, Grafite recebeu uma dica de que era Bruno Mars.

“o carinha que canta i’m yours… ta na ponta da lingua… JASON MARS!!!!!!!!” pic.twitter.com/U8EPj7Gh08 — gabu🪐 (@wallsednh) June 29, 2021

“Como é que chama esse carinha na esquerda que canta ‘I’m Yours’? Eu gosto dele“, disse. “Gente, esqueci, fugiu“. Até que se "lembrou": “Jason ‘Mars’, é Jason ‘Mars’“. Villani ainda pediu para que Grafite desse uma palhinha, e acabou não sendo atendido. E, no final das contas, o nome de Ed Sheeran acabou nem sendo mencionado na transmissão. Ou seja, a confusão foi completa na transmissão do jogo, e claro, a internet não perdoou.

Ed Sheeran, Bruno Mars e Jason Mraz irmãos trigêmeos separados na maternidade, segundo Villani pic.twitter.com/N0EnuYBiAJ — Paul Foles ˢᶠᶜ (@PaulFoles) June 29, 2021

Villani misturou Jason Mraz com Bruno Mars, Jason Mars, que na verdade era o Ed Sheeran do lado do Beckham kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/nOhHUdWvtq — Juju 🇪🇪 💙 (@juju_imortal) June 29, 2021

Villani falando o Ed Sheeran canta I'm yourz (quem canta é o Jason Marz), comentarista falando q era o Bruno Mars, isso foi a melhor coisa do primeiro tempo cravada — GG do Vigor (@Geraldinho999) June 29, 2021

villani chamando o ed sheeran de jason mraz e bruno mars kkkkkkkkk q momento — draculaura (@duartelaurav) June 29, 2021

Outro que pediu uma palhinha, mas dessa vez de Ed Sheeran mesmo, foi Galvão Bueno, que narrava o jogo na TV Globo. O narrador até acertou o nome do cantor, dizendo que ele fazia sucesso com o público jovem, mas não teve resposta do repórter Marcelo Courrege ao pedir para que ele cantasse um pouco.

Ed Sheeran acabou vendo a seleção inglesa vencer o jogo por 2 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Euro, mandando a Alemanha, uma das favoritas para casa. Sendo assim, ele nem deve se incomodar muito com a confusão feita na TV brasileira.