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Alvino Hanafi
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“Villa 2.0!”: John McGinn revela o segredo por trás da rápida ascensão do Aston Villa antes do confronto com o Barcelona

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O capitão do Aston Villa, John McGinn, acredita que sua equipe pode criar sérios problemas para o Barcelona quando os dois times se enfrentarem no Spotify Camp Nou. McGinn destacou a evolução do “Villa 2.0” sob o comando de Unai Emery, enquanto o clube de West Midlands busca manter seus 100% de aproveitamento na Champions League.

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Villa invicto põe à prova sua força continental na Catalunha

O Aston Villa visita o Barcelona no Spotify Camp Nou na noite de terça-feira, em um grande confronto pela quarta rodada da Champions League. A equipe de Unai Emery chega na segunda posição da tabela da fase de liga após vencer seus três jogos, incluindo triunfos sobre Fenerbahce e Viking.

O Villa entra em campo confiante depois da vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City pela Premier League.

Já o Barcelona, comandado por Hansi Flick, ocupa a oitava posição na classificação europeia após perder dois de seus últimos três jogos em todas as competições.

McGinn realiza sonho de infância em estádio histórico

Antes da partida, o capitão do Villa, John McGinn, admitiu que jogar no Camp Nou realiza um sonho de toda a vida. "Tenho 32 anos, mas a trajetória deste clube me permite sonhar como eu sonhava aos nove, dez ou onze anos em jogar diante das maiores torcidas", afirmou McGinn.

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"Este é um estádio muito histórico, mas o que o clube está tentando fazer agora é tornar isso normal... e fazer com que o Aston Villa dispute com os melhores da Inglaterra e da Europa."

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"Nós, como profissionais, só vamos aproveitar a experiência se conquistarmos os três pontos", acrescentou o meio-campista.

Mentalidade coletiva impulsiona a transformação do "Villa 2.0"

McGinn elogiou a rápida adaptação dos reforços contratados no verão ao esquema tático de Emery e chamou o elenco atual de "Villa 2.0". "Eles percebem que a estrutura que construímos durante os quatro anos em que o treinador está aqui dá aos jogadores a melhor oportunidade possível", explicou McGinn.

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"Eles têm jogadores de classe mundial... Além de terem uma capacidade incrível, o que mais me impressiona neles é a humildade para trabalhar pela equipe."

"Nosso sucesso nos últimos quatro anos se baseia no fato de que nenhum jogador está acima dos outros... Nós também temos jogadores capazes de causar problemas ao Barcelona", afirmou.

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Equipe de Emery busca classificação para o mata-mata europeu

O Villa tenta ampliar sua vantagem de três pontos sobre o Barcelona na classificação da Champions League.

A equipe de West Midlands pretende tirar proveito de sua sólida estrutura defensiva, após sofrer apenas cinco gols nos últimos cinco jogos.

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O confronto começa na noite de terça-feira, em Barcelona.